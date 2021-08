Binance : 2021 a été l’année “avant et après” de l’adoption de la cryptographie

Avec peu de choses à faire avant le dernier trimestre de l’année, on peut dire que 2021 restera dans les mémoires comme une étape cruciale dans l’adoption des actifs cryptographiques. Et il ne s’agit pas seulement de la croissance de la convivialité de ces monnaies, mais de leur technologie associée, la Blockchain.

Pour la plus grande bourse du monde, Binance, 2021 est le tournant entre l’avant et l’après pour l’utilisation des monnaies numériques. Malgré cela, il considère que le nombre de personnes ayant des relations avec ces monnaies est extrêmement faible par rapport à la population mondiale.

En ce sens, il explique que l’adoption d’une nouvelle technologie passe généralement par 5 étapes. Ainsi, le Bitcoin et les monnaies numériques en général, ont franchi la frontière de la première à la deuxième étape courant 2021. Autrement dit, cette technologie n’en est qu’à ses premiers pas. Les prochaines années seront cruciales pour les investisseurs à ces stades précoces.

Où va l’adoption des actifs cryptographiques ?

Il n’est plus question d’optimisme d’affirmer que l’adoption des actifs cryptos va inéluctablement vers la massification. C’est une considération il y a quelques années que seuls les plus fervents amateurs de ces atouts répétés comme un mantra. Désormais, quiconque modérément informé sur les questions économiques n’hésitera pas à l’admettre.

C’est parce que les résultats sont bien en vue. Selon les données collectées par les principaux portails, la convivialité des crypto-monnaies augmente rapidement. Ainsi, en mai 2020, une enquête indiquait que le nombre d’utilisateurs avait mis 9 mois pour passer de 65 millions à 100 millions. Aujourd’hui, en 7 mois, ce nombre est passé de 100 à 300 millions. Ce dernier chiffre correspond au portail Binance.com.

Avec cette augmentation du nombre d’utilisateurs ces derniers mois, la convivialité des monnaies numériques aurait atteint 3,8% de la population mondiale. Il s’agit d’une avancée importante pour le secteur, surtout compte tenu des revers subis par le marché de la cryptographie pendant une grande partie de cette année.

L’un des plus gros problèmes était lié à celui de l’industrie minière. L’entreprise a été accusée de pollution et a reçu de sévères critiques sur plusieurs fronts, ce qui a eu une influence négative sur l’utilisation des crypto-monnaies. Mais le pire des coups est venu de Chine, lorsque cette nation, qui possède la plupart du hashrate à l’intérieur de ses frontières, a décidé d’interdire complètement l’activité.

Les étapes d’adoption d’une technologie

Comme déjà souligné, 3,8% de la population mondiale utilisant Bitcoin et autres altcoins, est un nombre minimum pour une technologie financière. Dans ces conditions, quelle est l’importance de 2021 pour être une année charnière pour ces actifs numériques ?

La réponse à cette question est que les actifs cryptographiques et la technologie Blockchain dans son ensemble ont franchi la première étape d’adoption. Selon la publication de Binance, le cheminement d’une technologie vers sa grande facilité d’utilisation passe par 5 étapes.

La première de ces étapes est celle où le plafond est de 2,5% des personnes qui utilisent la technologie. C’est le stade des innovateurs ou des pionniers (Innovators). Vient ensuite l’étape des premiers utilisateurs (Early adopters), qui va de 2,6 % à 13,5 % des utilisateurs dans le monde.

En franchissant cette dernière barrière, arrivent les deux phases de la majorité quand à l’utilisation des crypto-monnaies. Ce sont la Majorité précoce ou Majorité précoce (jusqu’à 34 %) et la Majorité tardive ou Majorité tardive avec 35 % et plus. Lorsqu’elle atteint 50 %, elle devient une technologie grand public qui constitue la cinquième et dernière étape.

Cette dernière étape équivaut à 3,5 milliards. Pour montrer le contexte, Binance compare les données de certains des géants de la technologie. Par exemple, Google compte 4 milliards d’utilisateurs et Facebook environ 3 milliards. C’est, après tout, l’objectif approximatif des crypto-monnaies.

L’adoption des actifs crypto et de la Blockchain, comme toute technologie, passe par 5 étapes. Pour Binance, Bitcoin n’est passé du premier au deuxième qu’en 2021. Par conséquent, il est considéré comme historique cette année. Source : Binance

Qu’est-ce qui détermine la croissance du rythme d’utilisation des monnaies numériques ?

De nombreux facteurs ont poussé des millions de personnes dans le monde à adopter des actifs cryptographiques. Les énumérer tous n’est pas une tâche facile compte tenu des contextes, des réalités et des comportements des personnes dans différentes parties du monde. Mais il existe un groupe de facteurs qui peuvent être considérés comme les principaux :

La hausse du prix du Bitcoin : L’arrivée de la pandémie en 2020 a durement touché l’ensemble du marché, y compris le Bitcoin, qui a atteint la 4K. Cependant, sa récupération a été rapide et à la fin de l’année, il atteignait 20K. Au milieu de cette ascension, le phénomène DeFi a pris vie. 2021 a été une extension à laquelle s’est ajouté le boom du NFT. Tout cela ne pouvait pas passer inaperçu, ce qui a attiré des millions de personnes.Adoption institutionnelle : Le boom lui-même a poussé un grand nombre d’investisseurs importants à ne pas manquer les bénéfices de ces actifs. Des entreprises traditionnelles comme MicroStrategy puis Square et Tesla ont annoncé leur possession de Bitcoin. Ensuite, Wall Street a commencé à prendre les crypto-monnaies au sérieux.La pandémie, la crise et l’inflation : La crise économique mondiale, causée par la pandémie, a exacerbé des problèmes existants tels que le chômage. De même, l’inflation a augmenté ses dommages contre les revenus des gens. Les crypto-monnaies ont commencé à être considérées comme un havre de valeur face à la perte de pouvoir d’achat. En outre, les chômeurs ont commencé à se tourner vers ces actifs et le télétravail a signalé un autre boom majeur dans l’adoption des actifs cryptographiques.L’utilisation de pièces stables

Un quatrième facteur de la croissance rapide du nombre de personnes sur le marché de la cryptographie est l’utilisation de pièces stables. Ils sont devenus un pont entre la monnaie traditionnelle et les crypto-monnaies. Pour les personnes craignant la volatilité du Bitcoin, avoir leurs fonds en USDC, USDT ou BUSDT entre autres, représente un soulagement.

D’autre part, dans certains pays, l’accès aux dollars est complexe pour de nombreuses raisons. Tant en espèces que sur les plateformes numériques, il est complexe de manipuler la devise américaine. Parmi ces obstacles, les commissions élevées de PayPal, Skrill et d’autres portails se démarquent. De même, dans de nombreux pays, accéder à l’argent liquide implique d’aller au marché noir.

Pour accéder aux pièces stables, vous devez en faire moins. Tout au plus, quelques exigences de base comme un smartphone ou un ordinateur avec accès Internet. Eux, étant ancrés à l’USD, remplissent les mêmes fonctions. À partir de là, les gens passent à Bitcoin, Ether, Litecoin et reviennent quand ils le souhaitent. C’est un moyen d’utiliser les actifs cryptographiques sans vous exposer à la volatilité.

