Il est en fait encore assez facile de vendre et d’acheter du Bitcoin en Chine. Obtenez simplement un VPN et inscrivez-vous sur zb.com. Il y a une section pour le commerce P2P, où ZB fera l’entiercement. Vous libérez la pièce sur la plate-forme zb une fois que vous avez reçu les fonds via WeChat ou AliPay.