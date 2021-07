Binance a doublé son équipe de conformité

in

Binance fonctionne comme le plus grand échange crypto au monde depuis des années et a maintenant étendu ses services à la plupart des pays du monde. Cependant, récemment, les autorités de plusieurs pays ont fait part de leurs préoccupations concernant la plate-forme, notamment le Japon, l’Allemagne, la Thaïlande et, dernièrement, le Royaume-Uni.

Comme tous ceux qui ont utilisé l’échange le savent probablement, Binance propose une variété de produits et de services. Les utilisateurs peuvent participer au trading au comptant, au trading de produits dérivés et même acheter des actions tokenisées. L’échange a également sa rampe de lancement native pour les nouveaux projets qui ont en fait lancé le modèle de vente de jetons IEO en janvier 2019, lorsqu’il a lancé le jeton BitTorrent de TRON (BTT / USD).

Au fil des ans, la société a lancé une série d’échanges subsidiaires, cherchant à établir une présence sur tous les continents et à proposer des pièces et des jetons approuvés par les régulateurs locaux. Le problème, cependant, est que tout cela s’est produit en quelques années seulement, alors que l’échange se précipitait pour dominer le marché de la cryptographie à l’échelle mondiale.

C’est un problème car, selon les mots de son propre PDG, Changpeng Zhao, “Nous n’avons pas toujours tout fait exactement comme il faut.” Zhao a dit la même chose dans une lettre récente à travers laquelle il a abordé toutes les préoccupations réglementaires récentes.

L’enthousiasme de Binance pour la croissance échoue

Du point de vue d’un régulateur, l’industrie de la cryptographie reste un problème majeur. Beaucoup craignent que les criminels ne les utilisent pour le blanchiment d’argent, les escroqueries, le financement du terrorisme, l’évasion fiscale et des actions illégales similaires. Le fait que les investisseurs soient constamment victimes d’escroqueries n’aide pas non plus leur réputation.

En plus de cela, la Grande-Bretagne et le Japon ont accusé la bourse d’offrir des services réglementés illégalement, sans disposer des licences nécessaires, tandis que les régulateurs allemands ont averti la bourse qu’elle serait condamnée à une amende pour avoir offert des jetons liés à des actions. Bien que Zhao n’ait pas mentionné ces allégations particulières, il a noté que l’examen était en hausse, montrant que l’industrie de la cryptographie non réglementée commençait à mûrir.

Sa réponse à la situation est que Binance étendra son équipe de conformité internationale et son conseil consultatif. L’équipe a déjà augmenté de 500% l’année dernière, comme il le prétend, et l’échange prévoit de doubler cela d’ici la fin de l’année. Espérons que cette décision permettra à la plate-forme de voir ce qu’elle fait de mal et d’empêcher de nouvelles allégations et incidents à l’avenir.

