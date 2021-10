Binance a lancé un fonds de 1 milliard de dollars pour stimuler l’utilisation de la technologie Blockchain

La principale bourse du marché, Binance, a annoncé le lancement d’un fonds de croissance de 1 milliard de dollars pour aider à accélérer l’adoption des actifs numériques et de la technologie blockchain. Tout cela, via son unité commerciale Binance Smart Chain (BSC), a rapporté la société mardi.

Le fonds de croissance vise à renforcer encore la position de BSC dans le secteur. Jusqu’à présent, BSC a réussi à tirer parti des lacunes d’Ethereum en termes de tarifs de gaz élevés et de congestion, ce qui a entraîné des problèmes d’évolutivité.

Au milieu d’une forte adoption des crypto-monnaies et de la hausse des prix, avec ce fonds, Binance cherche à accélérer l’adoption de la technologie blockchain. Dans un premier temps, il cherchera à accompagner les développeurs en travaillant avec eux dans leur écosystème et en intégrant d’autres réseaux.

En ce sens, 500 millions de dollars seront alloués à des investissements dans des domaines tels que la réalité virtuelle, les jeux et les services financiers basés sur la blockchain. Selon un communiqué de Binance. Environ 300 millions de dollars du reste iront à un programme de développement et 100 millions de dollars à des incitations en espèces et au développement des talents.

«Avec l’initiative d’un milliard de dollars, nous nous concentrerons davantage sur la construction d’infrastructures inter-chaînes. Et, des multi-chaînes intégrées avec différents types de blockchains ». Gwendolyn Regina, directrice des investissements du BSC Accelerator Fund, a déclaré dans un communiqué.

Ils organiseront également des camps de formation pour les innovations de pointe en matière de blockchain autour des crypto-monnaies, des protocoles de consensus haute performance, des infrastructures inter-chaînes et multi-chaînes.

Un fonds qui cherche à promouvoir la technologie Blockchain

Dans le communiqué, la plateforme a souligné les attentes élevées quant à l’avancement de l’interopérabilité entre les infrastructures traditionnelles et le Web 3.0 :

« Avec des collaborations avec des organisations leaders du secteur, le fonds d’investissement se concentrera sur la mise à l’échelle de la technologie blockchain pour des cas d’utilisation réels et comblera le fossé entre la crypto-blockchain et les secteurs technico-financiers d’aujourd’hui. »

Binance Smart Chain a été introduit sur le marché en septembre 2020. En tant que rampe de lancement fondamentale pour favoriser le développement d’applications décentralisées, ou dApps, compatibles avec la blockchain Ethereum via la machine virtuelle Ethereum.

Binance a l’intention d’ouvrir des bureaux dans le monde

L’un des plans d’expansion de l’entreprise est d’ouvrir des bureaux dans le monde entier. L’Irlande étant l’un des premiers pays à son ordre du jour, a rapporté . la semaine dernière. Avec ce nouveau fonds, Binance rejoint Houbi dans le lancement de plans de financement de projets liés à la technologie Blockchain.

Les derniers mois ont été assez difficiles pour Binance. Depuis qu’il a frotté la plupart des autorités de régulation du monde entier dans le mauvais sens et qu’elles se sont effondrées.

Par conséquent, ce mouvement intervient après que les régulateurs de différentes régions ont évalué le modèle commercial de Binance. Et même averti les utilisateurs qu’ils n’ont pas de licence pour opérer. Face à cela, son PDG, Changpeng Zhao a déclaré en juillet qu’il chercherait à améliorer les relations avec les régulateurs et qu’il romprait avec sa structure « décentralisée » en établissant un siège régional.

La bourse a également fait l’objet de poursuites judiciaires de la part des autorités de réglementation de plusieurs pays, dont le Royaume-Uni, l’Italie, les îles Caïmans, la Malaisie, les Pays-Bas, Singapour, le Japon et l’Afrique du Sud.

