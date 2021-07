Binance à nouveau en difficulté alors que le régulateur polonais met en garde l’échange

in

L’Autorité polonaise de surveillance financière (PFSA) a mis en garde l’échange de crypto-monnaie Binance sur l’état de ses activités dans le pays. Le communiqué de presse a noté que Binance n’opérait ni sous surveillance ni en tant qu’entité réglementée.

L’avertissement fait suite à la récente série d’annonces faites par les régulateurs d’autres juridictions.

Un risque élevé pour les investisseurs

Le régulateur a également demandé aux investisseurs d’être prudents lorsqu’ils utilisent Binance et d’autres bourses connexes, citant la protection des participants aux marchés financiers comme la principale raison de ses conseils.

Le chien de garde a déclaré que le marché des crypto-monnaies, ainsi que d’autres marchés numériques, présentaient un risque élevé pour les investisseurs, car ils pourraient perdre tous leurs fonds investis dans l’industrie.

De plus, le communiqué de presse a noté des avertissements émis par d’autres régulateurs concernant les activités de la bourse. Il a cité des déclarations récentes créditées à la Securities and Exchange Commission (SEC) de Thaïlande, à l’Autorité monétaire des îles Caïmans (CIMA), ainsi qu’au rapport publié de la Federal Financial Supervisory Authority (BaFin).

Plus tôt cette année, le chien de garde polonais a lancé une campagne intitulée « Invest Consciously » dans laquelle il a mis en garde les investisseurs contre le risque d’acheter et de vendre des crypto-monnaies.

Le régulateur a toujours été actif dans son devoir de protéger les investisseurs contre les risques inhérents à l’industrie. L’avertissement s’est maintenant intensifié à la suite des récentes fluctuations des prix des crypto-monnaies sur le marché.

L’action en justice n’a pas encore été décidée

PFSA n’a pris aucune mesure pour intenter une action en justice contre Binance. Il n’a pas précisé s’il suivrait d’autres régulateurs qui ont intenté une action en justice contre l’échange de crypto-monnaie.

Binance a été en proie à un certain nombre de problèmes réglementaires dans différentes juridictions. La plus grande bourse de crypto-monnaie au monde par capitalisation boursière est récemment entrée dans les mauvais livres de l’Autorité monétaire de Singapour (MAS). La semaine dernière, l’autorité a annoncé qu’elle suivrait d’autres régulateurs pour intenter une action en justice contre la bourse.

