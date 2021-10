Binance a ouvert une nouvelle liste de paires de trading sur sa bourse

Le plus grand échange d’actifs numériques au monde, Binance a officiellement publié de nouvelles paires de crypto trading pour ses précieux utilisateurs. Il est intéressant de noter que les nouvelles paires face à la bourse sont AVAX/AUD, AVAX/BRL, AXS/ETH, FTM/ETH, LUNA/AUD, SOL/ETH et TROY/BUSD. Les options de trading sont disponibles pour les utilisateurs fin 2021-10-15 10h00 (UTC).

Binance occupe toujours la première place parmi les autres plateformes d’échange de crypto sur le marché américain. Grâce à ses développements innovants pour l’adoption de la crypto-monnaie, la bourse enregistre des volumes de négociation et des utilisateurs élevés. Ainsi, chaque fois que l’échange Binance apparaît avec de nouvelles paires de trading pour garder ses utilisateurs et le réseau actifs.

Binance – Nouvelles paires de trading

Depuis le lancement de l’échange jusqu’à présent, Binance négocie plus de 700 paires de crypto-monnaie et de devises fiduciaires. Binance lance de nouvelles pièces ou jetons chaque jour, élargissant ainsi son réseau d’échange sur le marché. Le concept de couplages cryptographiques a émergé pour offrir aux clients d’investir des économies sur leurs paires de trading préférées.

De manière significative, Binance détient une base d’utilisateurs solide en comparaison en raison de ses frais de négociation inférieurs qui ne sont que de 0,1%. De plus, Binance est plus populaire pour son exécution de transactions à grande vitesse que de nombreuses autres bourses américaines. En outre, l’échange de crypto-monnaie surpasse de nombreux autres échanges offrant une expérience de trading plus simple grâce à des idées uniques répondant aux besoins des clients.

De plus, la liste des nouvelles paires de trading pour les Binanciens est AVAX/AUD, AVAX/BRL, AXS/ETH, FTM/ETH, LUNA/AUD, SOL/ETH et TROY/BUSD. Notamment, parmi celles-ci, l’AUD et le BRL sont des monnaies fiduciaires qui ne peuvent pas représenter comme les autres actifs cryptographiques.

En outre, tous les défis Binance se classeront toujours à la position la plus élevée avec ses stratégies de marché solides dans l’industrie. Faible coût de négociation et vitesse de transaction élevée avec une expérience de négociation sûre et sécurisée, Binance attirera de nombreuses attractions auprès des utilisateurs du monde entier.

