Binance a temporairement désactivé le retrait de crypto-monnaie

Pour Éditeur quotidienBitcoin Binance, le plus grand échange crypto au monde, a temporairement désactivé les retraits, mais moins d’une demi-heure plus tard, ils ont été activés et fermés à nouveau.

***

Bien que Binance se soit réveillé le jour en annonçant l’incorporation d’une nouvelle paire de trading, entre Shiba Inu et Dogecoin, une annonce faite il y a quelques minutes par Twitter a eu des répercussions au sein de la communauté et, bien sûr, a été publiée dans plusieurs anglophones. médias. .

Nous avons temporairement désactivé tous les retraits cryptographiques sur https://t.co/QILSkzx7ac en raison d’un important arriéré. Soyez assuré que notre équipe y travaille en priorité. Merci de votre patience et désolé pour la gêne occasionnée. – Binance (@binance) 1er novembre 2021

Nous avons temporairement désactivé tous les retraits de crypto-monnaie sur http://Binance.com en raison d’un long délai. Soyez assuré que notre équipe y travaille avec la plus haute priorité. Merci pour votre patience et désolé pour le désagrément.

Il convient de noter que la désactivation était due à un important arriéré de commandes, selon Coindesk. Il ajoute que les retraits ont repris environ 25 minutes après l’annonce de la suspension aux clients sur son compte Twitter.

« Il y aura un retard temporaire dans le traitement des retraits à mesure que l’arriéré se résorbera. Nous nous attendons à ce que cela dure environ 30 minutes », a déclaré Binance dans un tweet après la reprise à 9h00.

Cependant, 20 minutes plus tard, ils étaient à nouveau fermés, selon un nouveau tweet :

Mise à jour : les retraits de crypto-monnaie ont de nouveau été fermés. Nous nous excusons pour tout inconvénient. Plus de mises à jour seront partagées dans ce fil

Mise à jour : les retraits crypto ont été à nouveau fermés. Nous nous excusons pour le dérangement. D’autres mises à jour seront partagées dans ce fil. – Binance (@binance) 1er novembre 2021

Plusieurs utilisateurs ont déposé des plaintes et exprimé des doutes à la plateforme. Le dijeron frases como: “La red ha estado congestionada durante los últimos días”, “me pregunto cuándo se solucionará, incluso cuando la retirada vuelva a funcionar perfectamente”, “maldita sea, justo cuando quieres retirarte”, “es una plataforma centralizada, c’est ça le problème ».

Sources : Binance et Coindesk

Version de QuotidienBitcoin

Image de Unsplash