Binance abandonne le trading de contrats à terme et dérivés en Europe

Binance, la principale bourse de crypto-monnaie, cesse de proposer des produits à terme et dérivés en Europe dans le cadre de problèmes réglementaires. Les utilisateurs en Allemagne, en Italie et aux Pays-Bas seront immédiatement concernés. Sur son site internet, la bourse dit : « À compter d’aujourd’hui, les utilisateurs de ces pays ne pourront pas ouvrir de nouveaux comptes pour des contrats à terme ou des produits dérivés. À compter d’une date ultérieure qui sera annoncée dans un nouvel avis, les utilisateurs de ces pays auront 90 jours pour fermer leurs positions ouvertes. «

La bourse enregistrée des îles Caïmans ajoute :

Vous cherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ?

Sur Twitter, l’entreprise a assuré que l’Europe était un marché très important et qu’elle prenait des mesures pour harmoniser les réglementations. Alors que les chiens de garde du monde entier sévissent contre les crypto-monnaies et les plates-formes qui les fabriquent, Binance fait face à une pression croissante, a écrit Yahoo Finance. Sa décision a toutes les qualités d’un geste préventif, un effort pour garder une longueur d’avance sur les développements.

Répression réglementaire

La Financial Conduct Authority du Royaume-Uni a récemment ordonné à la bourse de supprimer toutes les publicités et promotions financières. Plus précisément, il leur a été demandé de préciser qu'ils n'étaient plus autorisés à opérer au Royaume-Uni. De même, la Commission malaisienne des valeurs mobilières a ordonné à la bourse de désactiver ses applications mobiles et son site dans le pays dans les deux semaines au motif qu'elle "exploitait illégalement une bourse d'actifs numériques". Ils auraient continué à négocier malgré leur inscription sur la liste d'alerte aux investisseurs de la commission il y a un an. De plus en plus préoccupés par la protection des consommateurs et le blanchiment d'argent, les régulateurs allemands, hongkongais et italiens ont également fait pression sur Binance ces dernières semaines.

Se couvrir contre le risque

Binance est la plus grande bourse de chiffrement de volume de transactions au monde, suivie par Huobi Global et Coinbase. Kraken et FTX complètent le top cinq. Chaque échange a un chiffre d’affaires quotidien de milliards de dollars. Sur son site Web, Binance avertit que la négociation de contrats à terme comporte un risque substantiel et que la bourse n’est pas responsable des pertes pouvant découler de l’utilisation de contrats à terme.

