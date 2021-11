Binance ajoute une paire de trading Shiba Inu – Dogecoin

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Les traders peuvent désormais échanger Shiba Inu directement contre Dogecoin sur Binance.

Excellente nouvelle pour les adeptes des crypto-monnaies Shiba Inu (SHIB) et Dogecoin (DOGE). Les deux peuvent être négociés sur la plus grande bourse du monde, Binance. Avec cette nouvelle, la plate-forme est née aujourd’hui :

Amis Binanceurs :

Binance ouvrira le trading pour la paire de trading SHIB/DOGE le 02-11-21 à 08h00 (UTC).

Avertissement sur les risques : le trading de crypto-monnaie est soumis à un risque de marché élevé. Effectuez vos opérations avec prudence. Vous êtes informé que Binance n’est pas responsable de vos pertes de trading.

Comme on le sait, ces deux crypto-monnaies ont leurs fidèles amants et aussi leurs détracteurs en colère. Il y a aussi ceux qui défendent l’un d’entre eux, par exemple Dogecoin, pour être l’original, et qui, au contraire, croient que SHIB est meilleur.

Au milieu de la tirade – et des critiques associées – Binance a agi dans un esprit purement commercial : si les gens veulent les chiens, alors je leur donne les chiens.

SHIBA a grandi

Cryptopotato rappelle que Shiba Inu a été créé au plus fort de l’été DeFi en 2020. Son site officiel a appelé la crypto-monnaie « le tueur de Dogecoin », créant un récit qui identifierait finalement deux des communautés les plus passionnées de Crypto qui s’affrontent entre Twitter. Oui.

Le point de vente souligne que lors de la création de Shiba Inu, la crypto-monnaie ne représentait qu’une infime fraction de la capitalisation boursière de Dogecoin, et peu de gens pensaient qu’il était réaliste de s’attendre à ce que ce soit un jour un projet de plusieurs milliards de dollars et qu’il prenne une niche. dans le top 10 des crypto-monnaies. par capitalisation boursière.

Cependant, à l’heure actuelle, Shiba Inu est classé 10e dans la crypto avec la plus grande capitalisation boursière, avec une capitalisation boursière de 38,8 milliards USD, tandis que le chien plus âgé, DOGE, est classé 11e avec une capitalisation boursière de 36,2 milliards USD. Les taureaux des deux devises seront désormais disputés sur le même marché et avec des centaines de nouveaux commerçants curieux.

DOGECOIN et SHIBA INU augmentent après leur inclusion dans BINANCE

L’adoption en tant que pair par Binance a eu un impact sur les prix. SHIB, à 7h30 heure de New York, a un prix de 9,79% par rapport à hier à la même heure. Pendant ce temps, DOGE a une augmentation de 4,97 %.

Sources : Binance et Cryptopotato

Version de QuotidienBitcoin

Image de Unsplash