Binance amplifie ses efforts de conformité alors qu’elle reçoit un autre avertissement réglementaire

La banque centrale néerlandaise (DNB) a également émis un avertissement réglementaire contre Binance pour avoir fourni ses services aux Pays-Bas sans l’enregistrement requis.

Le principal échange de crypto-monnaie n’était pas conforme à la loi contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, a déclaré la Nederlandsche Bank.

Selon la banque apex, l’avertissement s’applique à Binance Holdings Ltd et à ses entités qui proposent ses services dans le pays.

L’avertissement de DNB intervient au milieu d’une série de préoccupations soulevées par les régulateurs en Grande-Bretagne, en Allemagne, à Hong Kong et en Italie contre Binance, qui est également sondé aux États-Unis par la CFTC, le ministère de la Justice et les autorités fiscales.

En réponse à ces préoccupations réglementaires, Binance a commencé à réduire certaines parties de ses activités. Le mois dernier, la bourse a restreint les transactions à terme pour les résidents de Hong Kong, d’Allemagne, d’Italie et des Pays-Bas.

Au milieu de la répression réglementaire, comme nous l’avons signalé, Binance a nommé un ancien enquêteur criminel du Trésor américain en tant que responsable mondial des rapports sur le blanchiment d’argent.

“Mes efforts se concentreront sur l’expansion des programmes internationaux d’enquête et de lutte contre le blanchiment d’argent de Binance, ainsi que sur le renforcement des relations de l’organisation avec les organismes de réglementation et d’application de la loi dans le monde entier”, a déclaré le nouveau nommé Greg Monahan, dans un communiqué.

Dans une interview avec Bloomberg cette semaine, le directeur général de Binance, Changpeng Zhao, a déclaré qu’il “passait presque tout” de son temps à la mise en conformité, notant que leur priorité numéro un en ce moment est d’augmenter la taille des équipes de conformité et juridiques et d’établir un quartier général.

La bourse a déclaré qu’elle avait augmenté son équipe de conformité internationale et son conseil consultatif de 500% depuis 2020.

