Binance annonce son intention de répertorier deux nouveaux jetons : Amp (AMP) et PlayDapp (PLA)

Binance, le plus grand échange de crypto au monde en volume, a annoncé aujourd’hui, le 23 novembre, qu’il listera bientôt deux nouveaux jetons sur sa plate-forme d’échange. Les tokens en question sont PlayDapp (PLA/USD) et Amp (AMP/USD).

Selon la nouvelle annonce de Binance, chaque jeton récupérera plusieurs paires de trading, notamment AMP / BTC, AMP / BNB, AMP / BUSD, AMP / USDT, PLA / BTC, PLA / BNB, PLA / BUSD et PLA / USDT.

L’échange a également déclaré que les utilisateurs peuvent déjà commencer à déposer les deux jetons en attendant le début de la négociation. Cependant, les retraits ne seront pas disponibles avant demain, 24 novembre, à partir de 06h00 (UTC).

Que sont l’AMP et le PLA ?

Les deux jetons répertoriés sont en fait assez intéressants, et Binance a probablement de grandes attentes à leur égard. Le premier est AMP, qui est le jeton de garantie natif du réseau de paiement Flexa. Certains connaissent peut-être Flexa comme un système de paiement crypté qui vise à permettre aux commerçants intéressés d’ouvrir plus facilement leurs portes à l’industrie de la cryptographie.

Quant à PlayDapp, il s’agit d’une plateforme de jeu blockchain qui vise à rendre les actifs numériques plus accessibles au plus grand nombre. Le plan de cette plate-forme particulière est de créer un portefeuille de jeux blockchain et de s’assurer qu’ils sont tous interopérables les uns avec les autres. De cette façon, les utilisateurs pourraient utiliser des NFT et d’autres actifs de jeu dans différents jeux, et les envoyer rapidement et facilement de l’un à l’autre.

Le PLA agit comme la crypto-monnaie utilitaire native de PlayDapp, où il est utilisé comme incitation pour les développeurs de jeux, ainsi que pour autoriser les transactions au sein des jeux. Les deux jetons seront cotés pour 0 BNB, selon l’annonce.

