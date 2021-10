Binance annonce son soutien aux enchères Polkadot Parachain | Invezz

Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde en termes de volumes de transactions, a annoncé qu’elle soutiendrait la vente aux enchères de parachaines de Polkadot. Il s’agit de la dernière manifestation de soutien que Binance a apportée au réseau Polkadot, qui utilise une technique de fragmentation pour augmenter l’évolutivité.

Dans l’annonce de vendredi, Binance a déclaré qu’elle lancerait la vente aux enchères de machines à sous Polkadot Parachain, qui devrait commencer en novembre. L’échange a en outre déclaré qu’il fournirait plus de détails sur cet événement. « Une annonce séparée avec plus de détails sera publiée. Restez à l’écoute des initiatives à venir », lit-on dans l’annonce.

Ventes de parachutes à pois

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

La vente aux enchères de la parachain Polkadot est un événement qui fait le buzz autour de la blockchain Polkadot. Les parachains sont des blockchains de couche 1 qui peuvent fonctionner simultanément et peuvent se transmettre des données.

En intégrant ces parachaines, Polkadot apportera une architecture multi-chaînes qui reliera différents réseaux blockchain sur le réseau Polkadot. Avec ce protocole, d’autres blockchains de couche 1 comme Bitcoin et Ethereum se connecteront à l’écosystème Polkadot et fonctionneront ensemble comme un seul grand réseau.

Ces parachaînes offrent également une interopérabilité, car elles permettent à différentes chaînes de blocs de partager des données, augmentant ainsi l’efficacité de l’ensemble de l’espace cryptographique. Dans les années à venir, Polkadot s’attend à ce que ces parachains assurent l’interopérabilité entre les réseaux DLT.

Les parachaines sont en développement depuis plus de cinq ans. Cependant, ils étaient testés à Kusama, qui est le réseau canarien de Polkadot. En juin, Polkadot a déployé le premier slot parachain sur le réseau Kusama. Depuis, environ 11 créneaux de parachain ont été mis aux enchères, ce qui a dynamisé les activités du réseau.

Les enchères de Polkadot Parachain provoquent une augmentation des prix du DOT

Le succès des tests de parachain mis en œuvre sur le réseau Kusama Canarian sera utilisé pour déterminer si la prochaine vente aux enchères de parachain Polkadot sera un succès. Le code parachain de Polkadot a déjà été développé et est maintenant prêt. Les enchères devraient commencer le 11 novembre 2021.

Le premier créneau de ces enchères de parachaines durera environ cinq semaines, où une vente aux enchères aura lieu chaque semaine. De plus, chaque enchère sera accompagnée d’un emplacement parachain pendant 96 semaines.

Le jeton natif de Polkadot, DOT, a connu un important rallye haussier après l’annonce de ces enchères parachain. Après l’annonce de la date des enchères des parachains mercredi dernier, Polkadot (DOT / USD) a rebondi de plus de 19% et a atteint un sommet de 43,6 $ le même jour. Cependant, la pièce n’a pas été en mesure de maintenir ces sommets et a plutôt légèrement chuté à 42 $, selon CoinGecko.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent