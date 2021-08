Binance apportera les paiements Bitcoin à Shopify grâce à un nouveau partenariat

Comparer

Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde en termes de volumes de transactions, continue de se développer activement dans le secteur des paiements cryptographiques grâce à une nouvelle intégration crypto-to-fiat.

La société a annoncé mardi un partenariat avec la plate-forme de paiement hybride crypto-fiat Alchemy Pay pour permettre les paiements cryptographiques peer-to-peer (P2P) chez plus de 2 millions de marchands mondiaux via son application de paiement Binance Pay.

La nouvelle intégration permettra aux utilisateurs et aux commerçants de payer et d’accepter des paiements en utilisant 40 crypto-monnaies prises en charge telles que Bitcoin (BTC) et Ether (ETH) dans 18 pays où Alchemy Pay opère. Les utilisateurs de Binance Pay pourront payer les marchands des partenaires d’Alchemy Pay, notamment le géant du commerce électronique Shopify, la société de technologie logicielle Arcadier, le fournisseur de paiement mobile QFPay et d’autres.

Fondée en 2018, Alchemy Pay exploite une passerelle mondiale de paiement crypto-fiat via 300 canaux de paiement fiat et crypto dans 65 pays, selon le site Web de la société. Les réseaux de concessionnaires de la société comprennent également Pricerite, la plus grande entreprise de meubles de Hong Kong, Ce La Vi de Singapour, la marque de chaussures canadienne Aldo et les services de taxi de Midwest Global Asia.

La société gère également son propre jeton, Alchemy Pay (ACH), un jeton basé sur Ethereum utilisé pour inciter l’écosystème et l’accès à la consommation et à la gouvernance du réseau. Le jeton ACH a récemment connu une montée en flèche, son prix ayant augmenté de plus de 1 680 % au cours des 14 derniers jours.

Au moment d’écrire ces lignes, ACH se négocie à 0,024 $, soit près de 100% de plus au cours des dernières 24 heures, selon les données de CoinGecko. Le jeton a été répertorié hier par le principal échange cryptographique mondial Coinbase.

Tableau des prix d’Alchemy Pay sur 14 jours. Source : CoinGecko

Le PDG d’Alchemy Pay, John Tan, a déclaré que le partenariat d’Alchemy Pay avec Binance “étend considérablement les applications pratiques de l’épine dorsale que nous construisons entre les mondes crypto et fiat”. Il a également noté que la valeur totale du marché de la cryptographie était “moins d’un dixième de pourcentage de ce qu’elle est aujourd’hui” lors du lancement d’Alchemy Pay.

Comme indiqué précédemment, Binance Pay est une fonctionnalité de paiement cryptographique P2P sans contact sur Binance, permettant aux utilisateurs d’envoyer et de recevoir des paiements cryptographiques dans le monde entier. L’application a été lancée en version alpha publique en mars et est disponible pour tous les utilisateurs éligibles de Binance.