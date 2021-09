Binance arrête la négociation de contrats à terme et d’options en Australie en raison de problèmes réglementaires

La répression réglementaire contre le plus grand échange de crypto-monnaie au monde continue de faire pression sur l’entreprise pour qu’elle cesse de fournir certains de ses services. Les derniers à fermer sont les contrats à terme, les options et les jetons à effet de levier pour les Australiens.

Binance a annoncé plus tôt le 21 septembre le dernier changement dans ses offres de services affectant uniquement les utilisateurs australiens. À partir du 24 septembre à 09h00 (UTC), la plateforme de trading cessera d’offrir aux clients australiens le trading de contrats à terme, d’options et de jetons à effet de levier. Tous les clients australiens existants auront 90 jours pour réduire et fermer leurs positions pour l’un des services susmentionnés.

“Les utilisateurs pourront recharger les soldes de marge pour éviter les appels de marge et les liquidations, mais ils ne pourront pas augmenter ou ouvrir de nouvelles positions.” – lit la déclaration.

Si les clients ne parviennent pas à quitter leurs positions avant le 23 décembre à 23 h 59 (UTC), ils ne pourront plus interagir manuellement avec eux après cela – toutes les positions ouvertes restantes seront automatiquement fermées. Binance a admis que l’arrêt de ces services intervient au milieu de ses tentatives pour « avoir une plus grande collaboration avec les régulateurs ». La société a fait l’objet d’un examen minutieux par de nombreux chiens de garde mondiaux dans le passé. Cela a conduit à de multiples changements internes dans plusieurs branches. Changpeng Zhao, PDG de Binance, a récemment déclaré que la bourse chercherait un nouveau siège social et améliorerait sa structure. Auparavant, la bourse avait également suspendu ses produits dérivés dans d’autres pays, notamment en Italie, en Allemagne et aux Pays-Bas.

La source