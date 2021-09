Binance arrête le trading de produits dérivés en Australie alors que la pression réglementaire augmente

in

Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie en termes de volume de transactions, a cessé de proposer des transactions sur dérivés en Australie. La bourse a annoncé cette nouvelle plus tôt dans la journée, affirmant qu’elle avait l’intention de cesser d’offrir à ses clients australiens des contrats à terme, des options et des jetons à effet de levier. Selon la bourse, ces changements font partie de son objectif de se conformer aux réglementations locales.

Selon l’annonce, Binance a l’intention d’arrêter la négociation de produits dérivés à 9h00 UTC le 24 septembre. La bourse a offert aux utilisateurs australiens 90 jours pour réduire et fermer toutes les positions ouvertes pour les contrats à terme, les options et les jetons à effet de levier. Pour garantir le bon déroulement du processus, les utilisateurs peuvent recharger leurs soldes de marge pour éviter les appels de marge et les règlements.

Cependant, ils ne peuvent pas augmenter leurs postes ou en créer de nouveaux. Après 23h59 UTC le 23 décembre, les utilisateurs ne pourront plus réduire ou clôturer manuellement leurs positions. En tant que tel, la bourse fermera toutes les positions ouvertes après cette date limite.

Binance a poursuivi en soulignant que ces changements font partie de sa mission de créer un écosystème durable autour de la technologie blockchain et des actifs numériques. En tant que tel, il est ouvert à l’adoption des évolutions du cadre réglementaire du secteur naissant car elles offrent aux acteurs du marché de nouvelles opportunités de partenariat avec les régulateurs. L’échange a ajouté qu’il est déterminé à travailler de manière constructive pour aider à forger des politiques qui profitent à chaque utilisateur.

Les chiens de garde financiers continuent de réprimer Binance

Cette nouvelle intervient alors que les régulateurs du monde entier continuent de sévir contre les plateformes de cryptographie. L’Australian Securities and Investments Commission (ASIC) a récemment mis en garde les citoyens contre le commerce de produits liés à la crypto-monnaie par le biais de sociétés sans licence. L’ASIC a exhorté les investisseurs à investir avec prudence dans de tels produits si l’organisation qui les propose ne dispose pas d’une licence AFS ou AML.

Le régulateur a en outre noté que toute organisation souhaitant proposer des produits liés à la cryptographie dans le pays doit s’inscrire. L’ASIC a précisé que toute organisation proposant des options, des contrats à terme, des tokens à effet de levier et des options binaires doit disposer d’une licence. Bien que l’agence n’ait pas spécifiquement mentionné Binance, l’échange qui s’est retiré du pays signifie qu’il n’a pas été autorisé.

Cette année, Binance a été populaire auprès des régulateurs qui prétendent que l’échange a fonctionné dans leurs juridictions sans les permis nécessaires. En conséquence, les chiens de garde financiers à Malte, aux îles Caïmans, au Japon, en Italie, au Brésil, à Singapour, aux Pays-Bas, au Canada, en Allemagne et au Royaume-Uni ont ordonné à Binance de cesser de proposer certains produits ou de cesser complètement d’offrir des services publicitaires.

La publication Binance arrête la négociation de produits dérivés en Australie alors que la pression réglementaire est apparue en premier sur Invezz.