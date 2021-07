Binance Bitcoin Futures monte en flèche à 1 000 $ dans une mèche de monstre

L’OI sur les contrats à terme Binance BTC est actuellement à 78,89 000 BTC, contre 101,37 000 BTC par rapport à la semaine dernière, tout en étant la seule bourse à avoir eu un changement négatif dans l’OI des contrats à terme sur ETH au cours des dernières 24 heures, mais toujours au plus haut de 627 000 ETH.

La compression courte des manuels qui a eu lieu ce week-end a vu le prix du bitcoin atteindre 48 000 $ sur le principal échange de crypto-monnaie.

Sur d’autres échanges cryptographiques, cette courte compression a envoyé le prix du bitcoin à près de 40 000 $ et de l’Ether à près de 2 400 $, avec Binance une anomalie.

Sur Binance lui-même, alors que Bitcoin atteignait environ 39 800 $ au comptant et à terme, il a atteint 48 168 $. En réponse, Binance aurait déclaré que “l’utilisateur de l’API passe de mauvaises commandes, le prix de liquidation est le prix marqué, le prix extrême sera automatiquement supprimé et l’utilisateur ne sera pas affecté”.

muh convexité, tho, Binance a géré ces liquidations horriblement imo bitmex gère les liquidations via des ordres limités et c’est probablement un bon modèle, plus fluide et plus doux sur le marché. pic.twitter.com/kZ3eU37ZvZ – CL (@CL207) 26 juillet 2021

Au cours des dernières 24 heures, plus de 100 000 traders ont été liquidés pour environ 1,14 milliard de dollars, dont près de 950 millions de dollars pour les positions courtes.

Bybit a représenté la majorité de ces liquidations à environ 440 millions de dollars, suivi par OKEx et Huobi pour un peu moins de 220 millions de dollars, selon Bybt.

Binance, quant à lui, ne représente que 11,4% de ces liquidations à 129,5 millions de dollars. Cependant, le principal échange cryptographique a cessé d’afficher une liquidation précise depuis un certain temps maintenant, et ces chiffres devraient être beaucoup plus élevés. Auparavant, Binance menait le marché des liquidations.

Cela peut être vu dans la deuxième plus forte baisse de plus de 12% de l’OI sur les contrats à terme Bitcoin de Binance au cours des dernières 24 heures.

Actuellement, à 78,89k BTC, il est en baisse par rapport à 101,37k BTC le 20 juin, soit une augmentation de 78% en près d’un mois alors que de nouvelles positions courtes ont été ouvertes. Pourtant, il s’agit de l’OI le plus élevé, représentant 22,7% du total des intérêts ouverts sur les contrats à terme BTC.

“Binance sous-déclare directement les données de liq, mais l’OI a baissé d’environ 12 000 BTC à la suite de ce mouvement et l’achat net sur cette bougie de 1 m était d’environ 12 000 BTC. Bonne vieille cascade », a commenté le commerçant Hsaka. “Environ ~ 600 millions de dollars d’achats forcés en moins de 60 secondes.”

Le Binance USDT avec marge perpétuelle a atteint 48K pendant le short squeeze. Voici une rediffusion de son action sur les prix pour la postérité. pic.twitter.com/t4iKzcVnVd – Alex Krüger (@krugermacro) 26 juillet 2021

En ce qui concerne les contrats à terme sur Ether, seul Binance a connu une variation négative de 4,45% au cours des dernières 24 heures, se situant désormais au plus haut de 627k ETH tandis que d’autres ont connu une augmentation de l’OI.

Au milieu de tout cela, le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a annoncé qu’il avait commencé à limiter les nouveaux utilisateurs à un effet de levier maximum de 20x il y a une semaine lundi.

« Dans l’intérêt de la protection des consommateurs, nous appliquerons cela progressivement aux utilisateurs existants au cours des prochaines semaines », a-t-il ajouté.

Pendant ce temps, plusieurs fonds spéculatifs ont limité leurs échanges sur Binance alors que la répression réglementaire s’intensifie, a rapporté le Financial Times.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.