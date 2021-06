Binance (BSC) MVBII a besoin d’une chanson thème

ROCKI, la nouvelle plate-forme musicale pour NFT qui a déjà attiré l’attention des musiciens et des passionnés de crypto, et Binance Smart Chain, sont à la recherche d’une chanson thème officielle pour le programme Binance Smart Chain MVBII. Et ils sont prêts à payer pour cela.

En conséquence, le service, qui se consacre à l’amélioration de la vie des musiciens et producteurs indépendants, a ouvert la recherche. La chanson gagnante sera jouée lors de plusieurs événements Binance Smart Chain Hackathon et recevra 10 000 $ en jetons ROCKS comme grand prix.

Il y a également 1 000 $ en jetons ROCKS à 10 artistes sélectionnés au hasard qui ont soumis de la musique à ce concours. Les chansons soumises peuvent être anciennes ou neuves, tant qu’elles appartiennent au musicien et que les droits sont entièrement libérés.

Comme l’application ROCKI elle-même, la concurrence est simple. Il vous suffit de vous inscrire sur https://bit.ly/rocki_contest, suivez les instructions dans l’e-mail de confirmation, téléchargez le morceau avant le 15 juin 2021 et croisez les doigts pour que c’est votre nom qu’ils annoncent le 21 juin 2021. Inscrivez-vous ici

ROCKI est la plus grande plateforme de musique NFT au monde dédiée aux musiciens et aux fans sur Binance Smart Chain. ROCKI est un service de streaming musical et une plate-forme musicale NFT conçus pour résoudre certains des problèmes les plus fondamentaux de l’industrie de la musique – créer de nouvelles sources de revenus pour les artistes

Binance est la plus grande plateforme d’échange de crypto-monnaie au monde qui combine la technologie numérique et la finance. La société permet d’échanger des paires de devises numériques sur le marché tout en maintenant la sécurité, la liquidité, permettant une transaction sûre et efficace avec n’importe qui, n’importe quand et n’importe où.

