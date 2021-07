Binance

Binance cesse de vendre des « jetons d’actions » après que la SEC de Hong Kong a émis un avertissement

La Securities and Futures Commission (SEC) de Hong Kong a émis un avertissement vendredi contre la principale bourse de crypto-monnaie, affirmant que Binance n’est pas autorisée à vendre des “stock tokens” dans la ville.

Auparavant, d’autres régulateurs avaient également fait part de leurs inquiétudes quant à la vente d’actions symboliques par Binance, y compris l’Allemagne.

Les actions tokenisées sont des actifs numériques adossés aux actions traditionnelles cotées sous-jacentes. Le régulateur note que Binance propose des services de trading sur ces « Stock Tokens » dans plusieurs juridictions et craint désormais qu’ils ne soient également proposés aux investisseurs de Hong Kong.

“La SFC souhaite préciser qu’aucune entité du groupe Binance n’est autorisée ou enregistrée pour mener une” activité réglementée “à Hong Kong.”

Le chien de garde des marchés a en outre déclaré que ces jetons sont des « titres » dans la ville en vertu de la Securities and Futures Ordinance (SFO). En tant que tel, leur commercialisation et leur distribution est une «activité réglementée» qui nécessite une licence de la SEC, sauf dérogation applicable.

“La SFC ne tolère aucune violation des lois sur les valeurs mobilières et n’hésitera pas à prendre des mesures coercitives contre les opérateurs de plateformes sans licence, le cas échéant.”

Thomas Atkinson SFC Directeur exécutif de l’application de la loi.

Hong Kong prévoit d’adopter une législation exigeant que tous les échanges cryptographiques de la ville soient autorisés. Bien que les bourses puissent demander à être agréées par la SFC, elles ne sont pas tenues de le faire pour le moment.

Selon Binance, il n’exerce actuellement pas ses activités à Hong Kong et continue de s’engager avec les régulateurs et les forces de l’ordre.

Plus tôt vendredi, la bourse a annoncé qu’elle cesserait de vendre les produits.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.