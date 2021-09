Binance

Binance cessera d’offrir des dérivés et un effet de levier aux utilisateurs australiens

AnTy21 septembre 2021

Le principal échange de crypto-monnaie continue de prendre des mesures pour se conformer à la réglementation après que les régulateurs du monde entier se soient attaqués à Binance pour avoir proposé des produits crypto à leurs citoyens non conformes à la réglementation.

Mardi, Binance a annoncé qu’elle cesserait d’offrir des contrats à terme, des options et des jetons à effet de levier à ses utilisateurs australiens existants avant la fin de ce mois.

« Binance accueille favorablement les évolutions du cadre réglementaire de notre industrie car elles offrent aux acteurs du marché des opportunités d’avoir une plus grande collaboration avec les régulateurs », a déclaré la bourse.

À compter du 24 septembre, les utilisateurs australiens existants auront trois mois jusqu’à fin décembre pour réduire et fermer leurs positions ouvertes. Bien qu’ils soient autorisés à recharger la marge et équilibrés pour éviter les appels de marge et les liquidations, les utilisateurs ne pourront pas augmenter ou ouvrir de nouvelles positions.

Après le 23 septembre à 23 h 59 (UTC), les utilisateurs ne pourront pas réduire ou fermer manuellement leurs positions, et par la suite, toutes les positions ouvertes restantes seront fermées.

“Notre objectif est de créer un écosystème durable autour de la technologie blockchain et des actifs numériques”, a déclaré la bourse dans son annonce officielle.

« Nous nous engageons à travailler de manière constructive à l’élaboration de politiques qui visent à profiter à chaque utilisateur. »

Récemment, Binance a mis en place le KYC obligatoire pour tous ses utilisateurs et a restreint les transactions à terme dans un certain nombre de pays, dont Hong Kong et l’Allemagne.

Binance Holdings fait également actuellement l’objet d’une enquête par des responsables américains pour d’éventuels délits d’initiés et manipulations de marché. La CFTC a en fait étendu son enquête à Binance, qui examinait déjà si elle autorisait les résidents américains à acheter et à vendre des dérivés liés aux actifs cryptographiques.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.