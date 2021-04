Binance Chain est dans “ une parabole ”, surpassant Ethereum sur plusieurs métriques

Compartir

Source: une capture d’écran, Instagram / binance

La chaîne intelligente centralisée (BSC) de Binance a surperformé récemment l’Ethereum décentralisé (ETH) dans diverses mesures du réseau, y compris les adresses actives quotidiennes, les transactions quotidiennes, les transferts de jetons quotidiens et le prix moyen du gaz, mais pas en nombre d’adresses uniques.

Depuis son lancement en septembre 2020, Binance Smart Chain a fait l’objet de nombreuses discussions en tant que concurrent potentiel d’Ethereum, en particulier compte tenu du problème bien connu des frais élevés de ce dernier. De plus, différents projets, y compris ceux de financement décentralisé (DeFi), se sont récemment étendus à BSC ou ont migré d’Ethereum, citant les frais élevés comme une cause.

Et maintenant, il semble que BSC a rapidement surpassé Ethereum sur un certain nombre de mesures réseau.

Selon les données d’Ethercan.io, les adresses Ethereum actives quotidiennes ont atteint 648188 le dimanche 25 avril. À titre de comparaison, le nombre le plus élevé jamais enregistré était de 719.094 en janvier 2018.

Bien que relativement stagnant entre septembre et fin décembre 2020, le nombre quotidien d’adresses uniques actives sur le BSC a commencé à augmenter, explosant depuis février 2021, selon BscScan.com. Son pic était de 1,08 million il y a à peine cinq jours, s’élevant à 729 221 le 25 avril, soit plus de 81 000 de plus qu’Ethereum.

Source: Twitter / @Rewkang

@zero_sensor @Rewkang Les projets passant à bsc bénéficieront de cette tendance. Ne soyez pas un haineux lol. Je pense… https://t.co/Kdfw3bUQHc – Steffan (@ Steffan92551665)

Pendant ce temps, les adresses uniques Ethereum ont connu une augmentation constante et significative depuis la mi-2017. Entre le 25 avril de cette année et la même date cette année, les adresses uniques ont augmenté de 9,813% à 149,32 millions.

Les adresses uniques de BSC ont augmenté de 4 735,3% entre la mi-février et hier, passant de 1,38 à 67,08 millions. Malgré le nombre plus petit, le pourcentage est presque la moitié de l’augmentation observée par Ethereum, mais il a gagné en beaucoup plus court.

Le graphique des transactions quotidiennes d’Ethereum montre 1,39 million de transactions totales dimanche. Trois jours plus tôt, il culmine à 1,57 m.

BSC a vu beaucoup plus de chiffres ici le même jour. Les transactions quotidiennes étaient de 7,2 millions, en dessous de son record historique de 9,1 millions, atteint quatre jours plus tôt.

Source: Twitter / @Rewkang

Le nombre de jetons ERC-20 transférés quotidiennement est actuellement inférieur aux sommets historiques éphémères observés précédemment, le plus élevé d’entre eux était de 1,57 million en juin 2018. Dimanche, ce nombre était de 938 826, enregistrant une baisse de jours. précédent.

Pendant ce temps, 8,1 millions de jetons BEP-20 ont été transférés dimanche, contre 10,3 millions d’ATH du 21 avril, et une augmentation de 2,733% depuis le début de l’année.

Le prix moyen quotidien du gaz utilisé à Ethereum dimanche était de 55,4 gwei, le plus bas depuis le début de l’année. Le plus élevé enregistré en 2021 était de 373,8 Gwei en février, tandis que son record de courte durée était de 939,59 Gwei en 2016.

Cette image est assez différente dans BSC. Alors qu’il a atteint un sommet d’une journée à 305 Gwei à la fin du mois d’août, le prix quotidien moyen du gaz est resté relativement stable depuis, puis a progressivement baissé depuis février. Le 25 avril, il était de 6,7 gwei.

“L’activité BSC est sur une parabole monstrueuse sans aucun signe d’arrêt”, a écrit Andrew Køng de Mécanisme Capital . “Il est clair qu’au fur et à mesure que la tarte grandit, BSC capture la pièce [del león] des nouveaux venus dans le commerce de détail.

En ce qui concerne les mesures de l’activité du réseau Ethereum, Køng a fait valoir que la croissance ne semble pas encore parabolique, que les mesures ne font que commencer à dépasser le sommet du dernier cycle et “qu’il peut encore y avoir beaucoup de marge de croissance”.

Il a également comparé les arguments selon lesquels BSC est uniquement destiné aux escroqueries et aux jetons Ponzi avec des affirmations selon lesquelles Bitcoin (BTC) n’est bon que pour les drogues et les activités criminelles.

D’autres ont également noté la croissance «exponentielle» de BSC. ‘K’ a fait valoir que “l’argument de” voir à quel point cette copie de [ETH], c’est optimiste pour [ETH] “C’est tout simplement faux.” Les utilisateurs qui se soucient de la décentralisation et acceptent de payer 100 $ par transaction sont déjà profondément dans DeFi, ont-ils dit, mais ceux qui s’en moquent et sont actuellement hors d’Ethereum “sont 99% de tous les futurs utilisateurs. De DeFi”.

juste réparer mon twttr – jack (@jack)

Pendant ce temps, le PDG de Three Arrows Capital , Zhu Su, a déclaré qu’il pense que “BSC a été l’un des catalyseurs les plus optimistes pour l’ETH”: “Le métaverse n’est pas à somme nulle. Aller sur Mars n’est pas baissier pour la Terre.”

À 16h22 UTC, l’ETH se négocie à 2,484 $, après avoir apprécié 6% en un jour et 11% en une semaine. La pièce Binance (BNB) est également devenue verte dans les deux délais, en hausse de 5% en un jour et de 11% en une semaine, et a changé de mains à 534 $. La BNB a également progressé de 110% en un mois et de 3190% en un an. par rapport au gain mensuel de 46% de l’ETH et à une augmentation de 1 180% en un an.

____

