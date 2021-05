Binance Chain pour activer les contrats intelligents: livre blanc

17 avril 2020 13:03 & nbspUTC

| Mise à jour:

17 avril 2020 à 13:03 & nbspUTC

Par & nbspClark

La communauté derrière Binance Chain, le système de blockchain avec le plus grand échange décentralisé (Binance DEX) développé en plus, a publié aujourd’hui un livre blanc proposant une nouvelle blockchain qui fonctionne parallèlement à Binance Chain et prend en charge la fonctionnalité Smart Contracts. Le livre blanc Binance Smart Chain est maintenant disponible ici.

Binance Smart Chain est une solution innovante qui apporte la programmabilité et l’interopérabilité de la machine virtuelle Ethereum (EVM) à Binance Chain. La Smart Chain Binance sera:

Une blockchain auto-souveraine: fournit la sécurité et la sûreté avec des validateurs élus.

Compatible EVM: prend en charge tous les outils Ethereum existants avec une finalité plus rapide et des frais de transaction moins chers.

Interopérable: livré avec une communication native à double chaîne efficace; optimisé pour la mise à l’échelle des dApps hautes performances qui nécessitent une expérience utilisateur rapide et fluide.

Distribué avec une gouvernance en chaîne: la preuve d’autorité impliquée fait intervenir la décentralisation et les participants de la communauté.

Au cœur de Binance Chain se trouve un moteur de correspondance hautement performant basé sur un consensus distribué qui vise à reproduire l’efficacité de négociation <1 seconde des échanges centralisés actuels. Malheureusement, la chaîne Binance n'a pas donné aux développeurs beaucoup de liberté pour créer des applications décentralisées (dApps) par-dessus sans une machine virtuelle Turing-complete (ish) dans la couche application.

Aujourd’hui, l’équipe de développement de Binance Chain propose l’idée d’une blockchain parallèle de l’actuelle Binance Chain afin de conserver les hautes performances de la blockchain native DEX et de prendre en charge une fonction Smart Contract conviviale en même temps », a écrit la Binance Chain Development Community ( BCDC).

Binance Smart Chain repose sur un système de 21 validateurs avec consensus Proof of Staked Authority (PoSA) qui peut prendre en charge un temps de blocage court et des frais réduits. Les candidats validateurs les plus liés du jalonnement deviendront des validateurs et produiront des blocs. La détection du double signe et d’autres logiques de slashing garantissent la sécurité, la stabilité et la finalité de la chaîne.

En tant que jeton natif, BNB servira à la fois de gaz pour l’exécution de contrats intelligents et de jetons pour le jalonnement. Binance DEX reste un lieu liquide d’échange d’actifs sur les deux chaînes.

BCDC a commenté:

Cette architecture à double chaîne sera idéale pour que les utilisateurs profitent du trading rapide d’un côté (Binance Chain) et construisent leurs applications décentralisées avec des contrats intelligents de l’autre côté (Binance Smart Chain). Les détenteurs de BNB intéressés par le jalonnement de BNB peuvent également soutenir le développement de Binance Smart Chain et gagner des récompenses. À long terme, nous espérons continuer à travailler en étroite collaboration avec la communauté blockchain pour renforcer notre infrastructure pour les actifs numériques et fournir à la communauté les meilleures plates-formes pour la création, la circulation et l’échange d’actifs numériques.

En savoir plus sur Binance Smart Chain en lisant son livre blanc officiel. Les commentaires sur Binance Smart Chain ou le livre blanc peuvent être partagés avec la communauté de développement Binance Chain sur Github.

Clark

Chef de la technologie.

