Binance Coin (BNB) suit Bitcoin pour atteindre le plus haut de septembre !

Après des jours de retard sur Cardano en termes de capitalisation boursière, un récent mouvement à la hausse a aidé Binance Coin à retrouver sa troisième position. Cette fois, BNB a créé une différence de près de 15 % entre sa capitalisation boursière et celle d’ADA. On peut se demander pourquoi BNB. Eh bien, Binance est un échange de crypto-monnaie considérable, mais c’est un échange centralisé.

Étant donné que les crypto-monnaies elles-mêmes mettent en évidence une nature décentralisée libre de tout contrôle, Binance a pensé à créer un réseau décentralisé et a nommé BNB comme jeton utilitaire pour ses échanges de crypto-monnaie décentralisés.

BNB détient désormais une capitalisation boursière combinée de plus de 80,5 milliards de dollars avec 168 millions de pièces en circulation. Il a été initialement développé en tant que jeton ERC20 et utilise un consensus de preuve de participation pour valider les transactions, permettant à BNB de travailler avec des contrats intelligents et de consommer beaucoup moins d’électricité que la preuve de crypto-monnaies basées sur le travail.

Analyse du prix des pièces de monnaie Binance

BNB est dans un mouvement de prix tendance avec la possibilité étroite de négocier au-dessus de la barre des 500 $.

Binance Coin a été un outsider en termes de services aux utilisateurs, mais l’évolution vers des échanges de crypto-monnaie décentralisés a mis la pièce BNB sous les feux de la rampe. Le BNB était clairement dans une tendance baissière jusqu’à ce qu’il prenne un support à 329 $. Après cela, le renversement de sentiment qui s’en est suivi et les achats consécutifs ont porté la BNB à de nouveaux sommets de 475 $, soit près de 40 %.

Avant de poursuivre le rallye, le prix du BNB a retesté le niveau de support immédiat pour vérifier si le sentiment d’achat est aussi fort qu’il le lit dans les graphiques et les indicateurs. L’action sur les prix n’a pas réussi à franchir la courbe des 200 DMA à la clôture, et l’obtention d’un solide soutien de son 200 DMA de 409 $ a créé un nouveau sentiment d’achat sur la crypto-monnaie BNB.

Depuis qu’il a assuré un support de 200 DMA, le BNB a augmenté de près de 22% en seulement trois jours. Le sentiment peut être analysé car le RSI est passé de 50 à 66 en seulement six jours. Imaginez les acheteurs à ce niveau qui s’attendent à de gros retours. Outre la courbe de moyenne mobile à 200 jours, 390 $ est également apparu comme un niveau de support solide. MACD a lentement progressé, réitérant une position positive à l’égard de cette crypto-monnaie.

Binance Coin sur les graphiques horaires donne une meilleure image de la dynamique des prix qui se produit près du nouveau test de la courbe 200 DMA. Après avoir consolidé pendant quelques jours entre 395 $ et 420 $, BNB a tenté de sortir des niveaux inférieurs de ses graphiques, atteignant 430 $. Cependant, quelques heures après cette cassure, le prix du BNB a continué à dépasser les niveaux immédiats à 450 $ et 460 $ avant de succomber à la réservation de bénéfices. Cependant, cette réservation de bénéfices a attiré l’attention des acheteurs sur cette crypto-monnaie à la place des vendeurs. Par conséquent, nous sommes maintenant près d’une nouvelle limite de 500 $.

Le RSI a atteint la limite supérieure ou indiqué un achat excessif, ce qui peut être qualifié de vendeurs arrêtant leurs opérations et attendant une certaine faiblesse. Cependant, la ligne de tendance créée par la hausse de la BNB est restée intacte en valeur de clôture.