Binance Coin est à un excellent point pour acheter

Il semble que nous laisserons enfin derrière nous la période de correction dans l’écosystème crypto. Le comportement de Binance Coin donne également cette lecture, et si vous faites confiance à cette crypto-monnaie, ce pourrait être une très bonne idée d’acheter dès maintenant. Dans ce post, je vous montre la raison de cela.

Au moment d’écrire ces lignes, le BNB se négocie à 422,67 $, accumulant une perte de 2,07 % au cours des dernières 24 heures.

En tant que plus grande crypto-monnaie d’échange au monde, elle bénéficiera sans aucun doute du prochain rallye généralisé du marché.

De plus, contrairement à certains altcoins, le prix du BNB a encore beaucoup de place pour accumuler de bons profits, car son élan ne fait que commencer.

Malgré le fait que la petite force à monter au cours des dernières semaines puisse dire que la meilleure partie de la fête est terminée, vraiment la grande tendance haussière historique de ce jeton n’est pas morte, et elle peut encore continuer à générer de la joie parmi les détenteurs.

Cette crypto-monnaie a été l’une des plus performantes en 2021, accumulant un gain de 1,032 % jusqu’à présent cette année. Sans parler des 4 dernières années, au cours desquelles Binance Coin a réussi à augmenter de 42 600 %, ce qui signifie qu’il a pu convertir un investissement de 1 000 $ en 426 000 $.

La convivialité du BNB va des avantages liés à son utilisation au sein de Binance au paiement des frais de gaz au sein du 2e plus grand réseau DeFi du moment (Binance Smart Chain). Il existe une bonne base fondamentale pour continuer à augmenter les prix.

Portefeuilles sur la chaîne intelligente Binance. Source : BSC Scan.

Binance Coin montre un scénario technique favorable pour ceux qui veulent acheter

Voyons maintenant ce qui me fait conclure que la pièce Binance est dans un bon point pour acheter, et c’est qu’après le crash rapide de la semaine dernière, maintenant le rejet des prix bas, et une bougie hebdomadaire haussière nous dit qu’un nouvel élan peut être sur le point de début.

La tendance est sans aucun doute haussière. L’EMA de 8 semaines et la SMA de 18 semaines sont croisées à la hausse et fonctionnent comme des supports dynamiques.

Une recherche de nouveaux sommets historiques est le plus susceptible de se produire dans un proche avenir. Penser à 100% de profit à court terme ne semble pas exagéré à ce stade.

Binance Coin est sur le point d’acheter. Source du graphique : ‌‌TradingView‌.‌

La BNB confirme une reprise haussière

Dans le graphique journalier BNB vs USDT, nous remarquons comment le prix vient de franchir la résistance immédiate située à 421 $. Cela a fait place à une transition haussière à court terme.

Les moyennes mobiles 8 EMA et 18 jours SMA sont toujours passées à la baisse, et il peut être judicieux d’attendre un croisement haussier de celles-ci, pour ajouter des probabilités à cette prévision où je dis que c’est le bon moment pour acheter Binance Pièce de monnaie.

Pour penser à vendre, il faut franchir le support à 385$ (scénario improbable). Toujours en cours, la forte tendance lourde pourrait rapidement mettre la pression sur elle.

Graphique‌ quotidien de‌ BNB vs‌ ‌USDT.‌ ‌Source : ‌ ‌‌TradingView‌.‌

