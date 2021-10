Binance Coin est sur le point de retrouver sa tendance haussière

Alors que Bitcoin continue de se redresser assez lentement, Binance Coin tente déjà de retrouver sa tendance haussière à court terme.

Au moment d’écrire ces lignes, le BNB se négocie à 376,10 $, accumulant un gain de 2,28% au cours des dernières 24 heures. Les pertes des 7 derniers jours sont déjà sur le point d’être complètement bouclées, il ne reste plus qu’à remonter de 0,55%.

Rappelons que cette crypto-monnaie était l’une de celles qui ont le plus augmenté de prix en début d’année, lorsque la Binance Smart Chain a connu une croissance exponentielle grâce à l’attention qu’elle a attirée lors de l’effondrement d’Ethereum.

Mais après avoir atteint un sommet historique de 691,8 $, le prix a commencé à reculer fortement, perdant près de 70 % lorsqu’il a atteint le plus bas de 221,7 $ le 22 mai.

À partir de là, la reprise a été lente et avec de nombreux hauts et bas. Cependant, la grande tendance haussière qui s’est créée avec la montée de Binance Coin en début d’année est toujours dominante, et le comportement le plus récent pourrait annoncer une reprise dans cette direction.

Analyse technique de la tendance de Binance Coin

Le prix semble obtenir un bon support à 340 $, et il est fort probable qu’il amorcera un nouvel élan à partir du point actuel.

Les moyennes mobiles EMA de 8 et SMA de 18 observées sur le graphique hebdomadaire sont croisées à la hausse. Cette semaine, le comportement aurait pu confirmer une cassure baissière, mais maintenant la pression acheteuse annonce une reprise de la tendance précédente.

Il est très remarquable à quel point la force haussière est dominante, et bien que le prochain rallye ne soit pas aussi susceptible d’être aussi fort, il pourrait nous surprendre dans quelques heures.

La possibilité de rechercher de nouveaux sommets historiques est toujours sur la table. Des scénarios comme celui que nous voyons peuvent être une bonne opportunité si le projet derrière la crypto-monnaie est digne de confiance.

Analyse technique de la tendance haussière de Binance Coin. Source : TradingView.

Le BNB doit briser la résistance immédiate au cours des prochaines heures

Sur le graphique journalier de Binance Coin, nous voyons que la tendance à court terme n’est pas encore devenue haussière. Les bas et les hauts toujours plus bas restent intacts.

Cependant, le double fond à gauche au-dessus de 340 $ est un bon signe qu’une transition est peut-être en cours. En plus de cela, la pression d’achat capable de franchir la résistance diagonale ajoute des probabilités à ce scénario.

Maintenant, le prix doit franchir la résistance à 384 $, pour confirmer qu’une transition de tendance haussière a commencé. Jusqu’à ce que cela se produise, nous pourrions encore voir plus de ventes à court terme.

Toutes nos publications sont informatives, elles ne doivent donc en aucun cas être considérées comme des conseils en investissement.

