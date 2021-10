Binance Coin saute fortement à la hausse, alors que l’ensemble du marché se corrige. Que se passe-t-il ?

Bitcoin génère une correction presque générale dans l’écosystème, cependant, Binance Coin semble avoir profité de ce moment pour prendre de l’importance en sautant fortement à la hausse.

Au moment d’écrire ces lignes, le BNB se négocie à 461 $, accumulant un gain de 3,76% au cours de la séance d’aujourd’hui.

Qu’est-ce qui a causé l’essor de Binance Coin ?

La nouvelle qui fait grimper le prix est celle dans laquelle le lancement d’un nouveau fonds est annoncé, pour le développement de la Binance Smart Chain et de l’industrie de la blockchain en général.

Il s’agit d’un fonds de 1 milliard de dollars, ce qui en fait le plus important de l’histoire des crypto-monnaies.

Pour le lancement du BSC, 100 millions de dollars ont été alloués pour financer des projets et accélérer la croissance de ce réseau. Maintenant, avec plus de 900 DApps fonctionnant sur cette blockchain, il s’agit de l’un des plus grands écosystèmes cryptographiques.

Le nouveau fonds sera segmenté en 4 groupes : 100 millions de dollars pour le développement des talents, 100 millions de dollars pour les incitations à la liquidité, 300 millions de dollars pour la construction et l’incubation de projets et 500 millions de dollars pour l’investissement généralisé dans tout type de protocole décentralisé.

Il est temps d’accélérer le cheminement de # BinanceSmartChain vers la mise à l’échelle et l’adoption massive 🚀 Nous annonçons le plus grand fonds de croissance de l’histoire de la cryptographie – le fonds de 1 milliard de dollars pour pousser l’adoption non seulement de BSC mais de l’ensemble de l’industrie de la blockchain.

Rappelons que le BNB est le véhicule principal au sein du BSC, car c’est la devise avec laquelle les tarifs du gaz sont payés. Par conséquent, la croissance de ce réseau et de la bourse Binance continuera de faire grimper le prix de Binance Coin.

Analyse technique BNB

Sur le graphique journalier BNB vs USDT, nous remarquons une nette tendance haussière à court terme, qui a fortement repris hier.

Aujourd’hui, le prix a réussi à franchir la résistance immédiate la plus pertinente, située à 444 $. Maintenant, une dynamique à court terme est en train de se construire, et bien qu’elle puisse s’étendre davantage, une petite correction est susceptible de commencer.

Quoi qu’il en soit, ce n’est pas une bonne idée de s’attendre à une baisse en ce moment. La dynamique actuelle de Binance Coin est à la hausse. Le terrain est maintenant dégagé à 509,7 $, et cet objectif pourrait être atteint avant qu’un recul pertinent ne commence.

Analyse technique de Binance Coin, après la forte hausse de son prix. Source : TradingView.

Graphique hebdomadaire

À partir de cette période, nous voyons des perspectives plus encourageantes, bien que les taureaux ne confirment toujours pas qu’ils ont complètement repris le contrôle.

Le prix du BNB est bloqué dans un gros fanion depuis 5 mois. Ce graphique représente généralement la rupture d’une tendance avant sa poursuite.

Cette semaine, le prix défie la résistance diagonale qui délimite ce chiffre. S’il devait percer, ce qui est très probable, ce serait un bon signe qu’une poussée vers de nouveaux sommets historiques commence.

La résistance horizontale qui doit être franchie est à 509,7 $.

Pour penser à vendre, le support à 340$ doit être perdu.

Toutes nos publications sont informatives, elles ne doivent donc en aucun cas être suivies comme des conseils en investissement.

