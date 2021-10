Binance Coin vise 560 $ après la rupture du prix BNB «Cup and Handle»

Le boom des prix en cours sur le marché Binance Coin (BNB) dessine un schéma graphique haussier classique avec un objectif à la hausse de 560 $.

Surnommé Cup and Handle, le motif apparaît lorsque le prix forme une avance qui ressemble à une tendance en forme de U (Cup). Cela s’ensuit avec la formation d’une plage de canaux descendante (Handle). Une cassure au-dessus de la fourchette de poignée conduit généralement à une poursuite à la hausse, avec un objectif haussier d’une longueur égale à la taille de la coupe.

Il semble donc que BNB ait subi une trajectoire de prix qui ressemble au modèle Cup and Handle. En outre, le dernier rallye de la crypto-monnaie, accompagné d’une augmentation des volumes d’échanges, a fait passer ses prix au-dessus de la fourchette de poignée – une cassure – qui a augmenté les possibilités de poursuite haussière à venir.

Tableau des prix BNB/USD 4H avec configuration de la tasse et de la poignée. Source : TradingView.com

En conséquence, si le rallye des prix du BNB se maintient, il envisagera une accélération vers l’objectif de rupture de la coupe et de la poignée près de 560 $. Inversement, si le prix tombe en dessous de la résistance de la Coupe (~ 437 $), cela risquerait d’invalider l’ensemble de la configuration haussière.

Fondamentaux du prix du BNB

La dernière hausse des prix du BNB est apparue après que Binance, via son projet de blockchain Binance Smart Chain (BSC), a lancé un fonds d’un milliard de dollars pour accélérer l’adoption dans l’ensemble de l’industrie de la cryptographie. Cela affecte 300 millions de dollars à des projets de création d’applications décentralisées sur BSC.

Les traders considèrent généralement les événements d’incubation soutenus par les projets de blockchain comme haussiers pour leurs actifs natifs. De tels événements incitent les développeurs à créer de nouveaux projets sur des registres publics/privés dédiés, ce qui augmente la demande pour leurs jetons internes.

Par exemple, début octobre, Solana, un protocole public de blockchain de couche de base, a annoncé plus de 5 millions de dollars de récompenses et de financement de démarrage pour les développeurs participant à son hackathon mondial appelé Ignition. La nouvelle a contribué à faire grimper le prix de SOL, le jeton natif de Solana, de 35%, comme l’a couvert Cointelegraph.

BNB semblait avoir traversé un épisode similaire de spéculation.

Santiment, un service de suivi des données cryptographiques, a également détecté une augmentation de l’accumulation de BNB dans des portefeuilles contenant déjà des millions de dollars de jetons. Les soi-disant baleines Binance Coin ont acheté environ 412 000 BNB au cours des deux dernières semaines, ajoutant ainsi 8,7% de jetons supplémentaires à leurs avoirs existants.

Données des détenteurs de baleines Binance Coin. Source : Santiment

L’accumulation de BNB parmi les riches investisseurs a bondi malgré les signes avant-coureurs des régulateurs de certains pays.

Binance fait également l’objet d’une enquête par plusieurs agences aux États-Unis, ce qui a incité plusieurs fonds spéculatifs, dont Tyr Capital et ARK36, à arrêter ou à réduire les échanges sur leurs échanges cryptographiques.

