Binance.com cessera d’offrir des services de crypto-monnaie aux utilisateurs de Singapour

tldr; Binance cessera d’offrir certains services aux utilisateurs singapouriens sur sa plate-forme principale, Binance.com. Les services restreints incluent les dépôts fiduciaires, le trading au comptant de crypto-monnaie et l’achat de crypto-monnaies via des canaux fiduciaires et des swaps liquides. Il est conseillé aux utilisateurs de Singapour de cesser toutes les transactions associées, de retirer les actifs fiduciaires et de racheter les jetons d’ici le mercredi 26 octobre 2021.

*Ce résumé est généré automatiquement par un bot et n’est pas destiné à remplacer la lecture de l’article d’origine. Comme toujours, DYOR.*