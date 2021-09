Binance.com cessera d’offrir des services de crypto-monnaie aux utilisateurs de Singapour

Pour Hannah Perez

L’échange empêchera les utilisateurs singapouriens d’accéder à divers services de crypto-monnaie à partir d’octobre. Cette décision intervient après un avertissement des régulateurs.

La plus grande bourse de crypto-monnaie au monde, Binance, continue d’appliquer des restrictions sur ses services de monnaie numérique dans plusieurs pays au milieu de la pression réglementaire.

Selon un communiqué publié lundi, l’échange cessera d’offrir certains services aux utilisateurs de Singapour sur sa plate-forme principale, Binance.com. Les services restreints incluent les dépôts fiduciaires, le trading au comptant de crypto-monnaie et l’achat de crypto-monnaies via des canaux fiduciaires et des swaps liquides. Ils seront activés jusqu’au 26 octobre 2021.

Dans l’avis, la bourse a noté que cette décision s’inscrit dans le cadre d’un engagement à se conformer aux régulateurs locaux.

Binance évalue constamment son offre de produits et de services. Nous limiterons les utilisateurs de Singapour des services de paiement réglementés conformément à notre engagement de conformité. Il est conseillé aux utilisateurs de Singapour de cesser toutes les opérations associées, de retirer les actifs fiduciaires et de racheter les jetons avant le mercredi 2021-10-26 04:00 UTC (12:00 UTC + 8) pour éviter d’éventuels différends commerciaux.

Les régulateurs continuent de faire pression sur Binance

Il n’est pas clair si ces services seront proposés via Binance.sg, la plate-forme de Binance à Singapour. Il n’est pas non plus clair si Binance.com continuera à offrir d’autres services tels que le trading de crypto-à-crypto et de produits dérivés aux clients singapouriens.

La nouvelle de l’arrêt des opérations à Singapour intervient trois semaines après Sortie Binance.com inclus dans le liste d’alertes investisseurs par l’Autorité monétaire de Singapour (MAS) au début du mois. Cette liste rend compte des entités non réglementées qui peuvent avoir été perçues à tort comme réglementées ou autorisées par l’autorité.

À ce moment-là, Binance a cessé de négocier des paires et des options de paiement en dollars de Singapour. Il convient de noter que Binance.sg, une bourse distincte de Binance.com, ne figurait pas sur la liste d’alerte des régulateurs.

Comme indiqué par The Block, Binance opère à Singapour via Binance Asia Services Pte. Ltd., et cette entité a demandé une licence en vertu de la loi sur les services de paiement auprès de MAS. Actuellement, l’entité opère sous l’exemption correspondante accordée par la MAS.

La suspension des activités à Singapour intervient au milieu d’une pression importante des régulateurs sur Binance. Au cours des dernières semaines et des derniers mois, des chiens de garde de divers pays ont mis en garde la bourse contre la facilitation des opérations sans licence. La semaine dernière, nous avons annoncé que Binance cesserait complètement de négocier des dérivés cryptographiques en Australie.

Les pays qui ont émis des avertissements à l’entreprise sont Malte, les îles Caïmans, le Japon, l’Italie, le Brésil, Singapour, les Pays-Bas, le Canada, l’Allemagne et le Royaume-Uni.

