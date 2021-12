Binance continuera à opérer en Ontario, Canada, suite à la coopération avec les autorités

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Binance, qui prévoyait de fermer des comptes dans la ville canadienne cette année, continuera à opérer en Ontario après avoir travaillé avec les régulateurs canadiens.

Le plus grand échange de crypto au monde, Binance, est resté dans l’ignorance de la réglementation cette année. Cependant, peu à peu, il a surmonté les problèmes et réalisé des réalisations. Parmi eux, il a récemment ouvert son siège en Irlande et il y a quelques jours à peine, le Royaume de Barhein, au Moyen-Orient, a été le premier de la région à lui donner son approbation réglementaire.

À cela s’ajoute une bonne nouvelle au Canada. La bourse avait initialement dit à ses utilisateurs de l’Ontario, la province la plus peuplée du pays en Amérique du Nord et dont la capitale est la ville bien connue de Toronto, qu’ils devraient fermer leurs comptes avant le 31 décembre de cette année.

Cependant, les choses ont changé. La bourse a annoncé qu’elle continuerait à opérer en Ontario après avoir travaillé avec succès avec les organismes de réglementation canadiens.

Binance avait annoncé aux utilisateurs en juin qu’elle se retirerait de l’Ontario, à la suite des actions de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO) contre d’autres bourses de cryptographie, telles que Poloniex et Bybit, les accusant de non-respect de la réglementation. Pour cette raison, Binance a déclaré que les utilisateurs de l’Ontario devraient fermer leurs comptes avant le 31 décembre.

« Cependant, grâce à une coopération positive continue avec les régulateurs canadiens, Binance au Canada a réussi à faire ses premiers pas sur la voie de la réglementation en s’enregistrant au Canada en tant que société de services monétaires auprès de CANAFE », a confirmé Binance à ses utilisateurs en Ontario en e-mail hier. CANAFE est l’agence nationale du renseignement financier du Canada.

« Cet enregistrement nous permet de poursuivre nos opérations canadiennes et de reprendre nos activités en Ontario pendant que nous cherchons à nous inscrire pleinement », a ajouté Binance.

Avant de livrer le courriel aux utilisateurs canadiens, le PDG Changpeng Zhang l’avait déjà tweeté :

