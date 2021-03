Binance déploie un service Crypto Pay pour Bitcoin, Ether, Fiat et plus ⋆ Crypto New Media

Source: iStock / prima91

Le géant de l’échange crypto Binance a bien fait suite aux affirmations de l’année dernière selon lesquelles il était sur le point de rejoindre le secteur des paiements, en sortant sa plate-forme Binance Pay de la version bêta et en le déployant complètement.

Suite à un mouvement similaire de la plateforme de trading crypto rivale Bitfinex plus tôt ce mois-ci, Binance a écrit dans un article de blog que sa société de réservation de voyages Travala était devenu le premier commerçant à intégrer son outil de paiement. Il a déclaré que tous les titulaires de compte Binance.com seraient éligibles pour utiliser le nouveau service gratuit.

La bourse a ajouté que ses interfaces de programmation d’application (API) pour les commerçants permettraient aux fournisseurs et aux fournisseurs de services de «traiter les paiements en ligne ou les paiements en personne» à l’aide de codes QR. Cela, a-t-il déclaré, fournirait ce qu’il a appelé une «expérience de paiement transparente» pour le paiement cryptographique applicable à la fois aux entreprises de commerce électronique et aux entreprises telles que les restaurants.

Binance Pay prend en charge «plus de trente fiat et crypto-monnaies», a écrit la bourse, avec une compatibilité fiat pour la livre sterling, l’euro, le dollar australien, la lire turque et le real brésilien.

Un support a également été ajouté pour les principaux cryptoactifs tels que Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) et Litecoin (LTC), ainsi que pour les pièces stables telles que Tether (USDT) et USD Coin (USDC).

Le cabinet a déclaré que la confirmation serait «instantanée», tout en concédant que les «exigences de conformité» signifiaient que les fonds ne seraient pas utilisables pendant 24 heures après la réception des paiements.

Binance a ajouté qu’un plafond de 10 000 USD serait appliqué à tous les clients et marchands toutes les 24 heures, et a ajouté que les remboursements ne seraient crédités que sur les portefeuilles «dans la devise dans laquelle le marchand a accepté le paiement».

Les marchands, quant à eux, pourront choisir parmi trois méthodes différentes en ce qui concerne la sélection du code QR: ils pourront créer des codes pour les paiements dans n’importe quelle devise, une devise spécifiée, ou demander des paiements dans une devise et un montant spécifiés.

Cependant, l’échange a averti que les transactions Binance Pay seraient irréversibles, ajoutant: « Veuillez faire très attention lorsque vous effectuez des transactions de paiement. »

___

Apprendre encore plus:

– Bill Gates défend sa propre «monnaie numérique» – Mais qu’est-ce que c’est?

– BIS et SWIFT intensifient la course avec la crypto pour les paiements transfrontaliers

– Private Jet Booking Company affirme que ses ventes augmentent grâce aux paiements Bitcoin

– Le yuan numérique doit Dethrone Alipay, WeChat Pay avant de prendre USD – Chercheur

– Des pièces stables locales alimentées par la blockchain sud-coréenne pour un autre coup de pouce

– PayPal vante Crypto pour sa « super application », mais il n’achètera pas encore de Bitcoin

– Amazon Building Team ‘Digital Currency’ pour ‘New Payment Product’

– Non, Mastercard n’ajoute pas encore de crypto, il s’agit de Stablecoins

– PayPal va renforcer les opérations de cryptographie avec un « investissement important »