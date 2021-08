Binance dévoile un nouveau rendez-vous pour faire de « l’industrie au sens large un endroit plus sûr » Crypto new media

Les problèmes réglementaires rencontrés par Binance dans plusieurs pays ont contribué à ce qu’il prenne des mesures pour se conformer aux réglementations locales au cours des dernières semaines. Le crypto-échange populaire a maintenant nommé l’ancien enquêteur criminel du Trésor américain, Greg Monahan, en tant que responsable mondial des rapports sur le blanchiment d’argent (GMLRO).

Le responsable américain a servi le gouvernement américain pendant près de 30 ans. La majorité de ses rôles comprenaient des enquêtes sur les impôts, le blanchiment d’argent et d’autres crimes financiers connexes. Il a mené des enquêtes qui ont abouti à la condamnation de nombreux cybercriminels et groupes terroristes de premier plan.

Selon Monahan,

“Binance a une forte culture consistant à donner la priorité à ses utilisateurs, de la fourniture de produits leaders sur le marché à la prise en charge d’enquêtes de haut niveau qui contribuent à rendre l’industrie de la cryptographie plus sûre.”

Il ajouta,

“Mes efforts se concentreront sur l’expansion des programmes internationaux de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et d’enquête de Binance, ainsi que sur le renforcement des relations de l’organisation avec les organismes de réglementation et d’application de la loi dans le monde entier.”

Le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a été à l’avant-garde de ces efforts de conformité. L’exécutif a également salué la nomination de Monahan, affirmant :

« Nous avons toujours maintenu Binance au plus haut niveau pour protéger les intérêts de nos utilisateurs, et à cette fin, nous développons toujours nos capacités pour faire de Binance et du secteur au sens large un endroit sûr pour tous les participants.