Binance dispose d’un «programme de conformité robuste» pour détecter les activités suspectes, déclare Exchange sur le rapport de sonde du DOJ et de l’IRS

L’échange dit qu’ils prennent très au sérieux les obligations légales et ont «une solide expérience en matière d’assistance aux forces de l’ordre du monde entier».

Binance fait actuellement l’objet d’une enquête du ministère de la Justice et l’Internal Revenue Service a rapporté que Bloomberg citait des personnes connaissant le sujet.

Des responsables qui enquêtent sur le blanchiment d’argent et les infractions fiscales recherchent des informations. L’échange, cependant, n’a pas été accusé d’actes répréhensibles. Binance a déclaré dans un communiqué,

«Nous prenons nos obligations légales très au sérieux et nous collaborons avec les régulateurs et les forces de l’ordre.» «Nous avons travaillé d’arrache-pied pour mettre en place un programme de conformité robuste qui intègre les principes de lutte contre le blanchiment d’argent et les outils utilisés par les institutions financières pour détecter et traiter les activités suspectes.»

Fondée en 2017, Binance est une société constituée aux îles Caïmans, qui a déclaré: «Nous avons une solide expérience en matière d’assistance aux forces de l’ordre du monde entier, y compris aux États-Unis.»

«Lorsque vous voyez FUD, cliquez sur Se désabonner», a tweeté le PDG de Binance Changpeng Zhao, précisant qu’il ne suivait pas non plus le PDG de Tesla, Elon Musk, qui a fait s’écrouler le marché en annonçant que le constructeur de voitures électriques n’accepterait pas de paiement en BTC, invoquant des préoccupations environnementales .

Zhao a ajouté que le titre de Bloomberg, «Binance Faces Probe by US Money-Laundering and Tax Sleuths», était «mauvais».

L’article décrivait «comment binance a collaboré avec les forces de l’ordre pour lutter contre les mauvais joueurs, mais en quelque sorte le faisait passer pour une mauvaise chose…». Commenta Zhao.

Tellement de FUD aujourd’hui. C’est une douleur pour certains, une opportunité pour d’autres. NFA. – CZ 🔶 Binance (@cz_binance) 13 mai 2021

L’examen minutieux de l’IRS remonte à deux mois lorsqu’il a également été autorisé à émettre une convocation sur un autre échange cryptographique, Kraken, plus tôt ce mois-ci. L’agence recherche des informations sur tous les contribuables qui ont effectué des transitions d’une valeur de plus de 20000 $ entre 2016 et 2020.

Auparavant, une telle convocation de John Doe était également émise sur Coinbase et Circle dans le cadre d’une enquête approfondie et en cours impliquant des ressources IRS substantielles qui produit de réels résultats.

Pas seulement aux États-Unis, d’autres pays, comme nous l’avons signalé, ont pris des mesures pour taxer les transactions cryptographiques avec le Japon et la Hongrie dans le but de les réduire pour attirer l’industrie de la cryptographie. Pendant ce temps, l’Agence du revenu du Canada a également réussi en mars à obtenir des ordonnances du tribunal pour obliger les plateformes de négociation de crypto-monnaie à divulguer des informations sur des clients inconnus. Nic Carter, associé fondateur de Castle Island Ventures, a déclaré:

«Je pense que beaucoup de gens commencent à se rendre compte que Gary Gensler va être beaucoup plus agressif, et le commissaire de la SEC va essayer de faire sa marque dans l’industrie de la cryptographie.» «Un grand nombre de ces bourses accueillent la négociation de produits douteux, des choses qui ressemblent à des actions qui pourraient potentiellement se heurter aux lois sur les valeurs mobilières.»

En mars, Bloomberg a également signalé qu’une autre agence américaine CFTC avait enquêté sur Binance pour savoir si elle permettait aux Américains de faire des transactions illégales, c’est-à-dire de laisser les investisseurs acheter des dérivés liés à des actifs cryptographiques sans être enregistrés auprès d’eux.

En octobre, les procureurs fédéraux de Manhattan ont accusé la plate-forme de dérivés cryptographiques BitMEX d’avoir violé la loi sur le secret bancaire en permettant à des milliers de clients américains de négocier tout en affirmant publiquement restreindre leur accès et en l’absence de contrôles anti-blanchiment adéquats.

Trois des responsables de BitMex, dont l’ancien PDG Arthur Hayes, ont plaidé non coupable et devraient comparaître devant un procès aux États-Unis au printemps prochain, en mars 2022.

