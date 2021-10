Binance élimine 640 millions de dollars de jetons BNB, sa plus grosse combustion à ce jour

Pour Hannah Perez

Plus d’un million de jetons BNB ont été retirés de la circulation lors du 17e événement de gravure de Binance. Le prix de la crypto-monnaie a augmenté après l’annonce et approche les 500 $.

Le premier échange de crypto-monnaie au monde, Binance, a brûlé un peu plus de 640 millions de dollars de son jeton natif Binance Coin (BNB) lundi. L’événement représente le 17e burn-out trimestriel de Binance.

« Aujourd’hui, nous avons terminé notre brûlage trimestriel de BNB, éliminant définitivement 1 335 888« De jetons, a indiqué la société dans un communiqué. Sur ce total, 17 839 BNB ont été brûlés via le programme « Pioneer Burn » de Binance. Le chiffre total est évalué à 642 millions de dollars au moment de la rédaction.

La gravure fait référence au processus consistant à retirer définitivement un jeton crypto de la circulation, réduisant ainsi son offre et augmentant potentiellement son prix. Lorsque Binance a lancé la pièce BNB en 2017, il a promis de brûler un total de 100 millions de BNB, soit 50% de son approvisionnement total. L’offre de 40% de BNB a été initialement allouée à l’équipe Binance.

Selon les données de The Block Research, la société a brûlé 16,60 % de l’approvisionnement total en BNB à ce jour. Binance brûle des BNB chaque trimestre en fonction de ses volumes de transactions du trimestre précédent.

La dernière combustion de plus d’un million de jetons BNB est la plus importante que l’échange ait faite en termes de dollars américains, bien qu’elle ne soit pas la plus importante en nombre de pièces. A noter que le montant est également supérieur aux 1,2 million de jetons BNB détruits lors du brûlage précédent, qui a eu lieu en juillet, ainsi qu’aux 1 088 888 éliminés lors du 15ème brûlage.

Le prix du BNB augmente après le 17e brûlage

Au moment de la rédaction de cet article, le prix de la crypto-monnaie semble être favorisé par l’événement de réduction de l’offre. Selon les données de CriptoMercados, la valeur du BNB a augmenté d’environ 5% au cours des dernières 24 heures pour se négocier à un prix de 481 USD. La montée subite intervient également au milieu d’une tendance à la hausse généralisée menée par la principale crypto-monnaie Bitcoin, qui a dépassé les 60 000 $.

Le prix de Binance Coin avait déjà enregistré une légère augmentation la semaine dernière suite à l’annonce d’un nouveau fonds de 1 milliard de dollars pour piloter le développement de Binance Smart Chain (BSC), le réseau Blockchain de la bourse.

Actuellement la troisième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière, BNB a atteint un prix record de près de 700 $ en mai au milieu d’un mouvement haussier généralisé sur le marché des devises numériques. À l’époque, l’augmentation coïncidait également avec le 15e brûlage symbolique, qui a eu lieu en avril.

La dernière brûlure pourrait-elle ramener le BNB à son apogée historique ou même plus haut ?

