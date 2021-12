Binance embauche au Royaume-Uni et envisage de demander l’approbation de la FCA pour son lancement : rapport

Quelques mois seulement après que la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni a déclaré que Binance ne devrait pas opérer dans le pays, le plus grand échange de crypto au monde a déclaré avoir embauché du personnel et prévoyait de déposer un dossier pour approbation réglementaire. Le PDG Changpeng « CZ » Zhao a déclaré au Sunday Telegraph que les relations se sont améliorées depuis son interdiction en juin.

