Binance embauche l’ancien principal régulateur bancaire américain, Brian Brooks, en tant que PDG de sa bourse américaine

Binance, premier échange de crypto-monnaie, a embauché Brian Brooks, ancien chef par intérim du Bureau du contrôleur de la monnaie (OCC), en tant que nouveau président-directeur général de Binance.US, la filiale américaine de Binance Holdings.

Il rejoindrait Binance le 1er mai, a rapporté le WSJ. Actuellement, Catherine Coley est la PDG qui a rejoint Binance.US en 2019.

Brooks était le principal régulateur bancaire américain sous l’administration Trump de mai 2020 à janvier. Avant de rejoindre OCC, une unité du département du Trésor, il était directeur juridique de la bourse rivale Coinbase.

Sous Brooks, l’OCC a fait plusieurs avancées cryptographiques, notamment en publiant des directives selon lesquelles les banques pourraient fournir des services cryptographiques et utiliser des pièces stables pour faciliter les activités de paiement.

Chez Binance.US, ses priorités consisteraient à renforcer son engagement en matière de conformité réglementaire et à en faire un concurrent solide de Coinbase.

«Je n’aurais pas accepté ce poste si je n’avais pas eu un engagement fort de la part du conseil d’administration pour diriger un programme de conformité solide.»

En mars, il a été rapporté que la bourse faisait l’objet d’une enquête de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) pour déterminer si Binance avait violé les règles en permettant aux résidents américains de négocier des produits dérivés.

Le mois dernier, Max Baucus, un ancien sénateur également sollicité par la bourse en tant que conseiller politique, a déclaré que la bourse envisageait de s’inscrire auprès du régulateur financier américain, la CFTC.

Binance a lancé sa filiale américaine en 2019 pour servir légalement les clients américains. La bourse gère un volume d’un peu moins de 2 milliards de dollars au cours des dernières 24 heures, contre plus de 142 milliards de dollars sur Binance, qui a une présence mondiale.

Les entreprises de cryptographie ont commencé à embaucher plusieurs anciens fonctionnaires pour être plus conformes et chercher à être acceptés par le grand public. Le mois dernier, Coinbase a annoncé qu’il embauchait l’ancien principal régulateur de la Securities and Exchange Commission (SEC) pour les bourses, Brett Redfearn, en tant que vice-président.

ANTY

AnTy est impliqué dans l’espace cryptographique à plein temps depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.