Binance embauche un ancien agent de l’IRS qui a mené des enquêtes sur Silk Road et le piratage du mont Gox

Binance a intégré Tigran Gambaryan en tant que vice-président du renseignement mondial et des enquêtes pour renforcer sa conformité, ce qui, selon lui, est la “première ligne de défense”.

Alors que la principale bourse de crypto-monnaie Binance se concentre sur la conformité réglementaire, elle a embauché un ancien agent spécial de l’Internal Revenue Service (IRS), Tigran Gambaryan, pour rejoindre son équipe en tant que vice-président du renseignement et des enquêtes mondiales.

Gambaryan a mené certaines des enquêtes les plus médiatisées dans le monde des actifs numériques à l’IRS, notamment le site Web de Silk Road et le piratage de Mt. Gox.

Binance intègre également un autre ancien agent spécial de l’IRS, Matthew Price en tant que directeur principal des enquêtes. Il y a quelques mois, la bourse avait également nommé Greg Monahan comme son responsable mondial de la lutte contre le blanchiment d’argent, un ancien enquêteur du Trésor américain.

“L’équipe d’enquête de Binance comprend désormais les meilleurs enquêteurs du monde”, a déclaré le directeur général de Binance, Changpeng Zhao “CZ”, dans le communiqué.

“Ce niveau d’expérience fera de Binance un leader en matière de conformité, renforçant la confiance dans Binance et l’écosystème de crypto-monnaie dans son ensemble.”

Gambaryan a passé une décennie au sein de l’unité IRS-Criminal Investigations Cyber ​​Crimes Unit, enquêtant sur des affaires impliquant le financement du terrorisme, la sécurité nationale, l’évasion fiscale, les violations de la loi sur le secret bancaire et le vol d’identité.

Il a également dirigé l’enquête sur les mauvais acteurs exploitant la crypto à des fins illicites, comme Helix, qui a été une poursuite réussie d’un service de dégringolade illicite de Bitcoin opérant sur le darknet.

“La conformité est la première ligne de défense”, a déclaré Gambaryan dans le communiqué.

“Notre objectif est d’accroître la confiance dans la crypto-monnaie en faisant de Binance le principal contributeur dans la lutte contre la traite des êtres humains, les ransomwares et le financement du terrorisme.”

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.