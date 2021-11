Binance embauche un ancien agent spécial de l’IRS pour diriger le signalement des activités suspectes

Binance a embauché un agent vétéran d’enquêtes criminelles financières pour diriger le signalement des activités suspectes alors qu’il continue de renforcer son front de conformité réglementaire.

Amjad Qaqish, un ancien agent spécial des enquêtes criminelles à l’Internal Revenue Service (IRS) des États-Unis, a été nommé vendredi le plus grand directeur d’échange de crypto-monnaies en matière de signalement des activités suspectes à l’échelle mondiale. fraude, évasion fiscale, blanchiment d’argent et financement du terrorisme, y compris ceux impliquant la crypto. Son rôle consistera à surveiller les activités suspectes pour empêcher « les mauvais acteurs d’abuser des marchés de la crypto-monnaie », a déclaré Binance. il renforce la conformité réglementaire tout en s’attaquant à la fraude et à d’autres activités criminelles. L’échange a rencontré une série de réprimandes de la part des organismes de surveillance financière plus tôt cette année, l’obligeant à devenir plus proactif en matière de conformité. Le mois dernier, Binance a embauché Mark McGinness, l’ancien responsable des relations internationales de la Dubai Financial Services Authority, en tant que premier responsable de la liaison réglementaire. officier.

