Binance embauche un ancien fonctionnaire de l’IRS pour diriger ses efforts mondiaux de signalement du blanchiment d’argent. ⋆ Crypto nouveaux médias

Le géant de l’échange de crypto Binance a embauché Greg Monahan, un ancien fonctionnaire du gouvernement américain à l’Internal Revenue Service (IRS), pour diriger ses efforts mondiaux de signalement du blanchiment d’argent. Monahan est basé à Washington et a passé plus de 20 ans à l’IRS, dirigeant des enquêtes criminelles sur la cybercriminalité à l’agence. Selon son profil LinkedIn, il rejoint Binance en provenance de Deloitte, où il a passé moins de cinq mois dans un rôle de conformité.

L’ancien fonctionnaire de l’IRS assumera le rôle de responsable des rapports sur le blanchiment d’argent à l’échelle mondiale.

L’ancien responsable de l’IRS, Greg Monahan, assumera le rôle de responsable des rapports sur le blanchiment d’argent à l’échelle mondiale. « Mes efforts se concentreront sur l’expansion des programmes internationaux d’enquête et de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) de Binance, ainsi que sur le renforcement des relations de l’organisation avec les organismes de réglementation et d’application de la loi dans le monde entier », a déclaré Monahan. Binance ferait également l’objet d’une enquête de l’IRS et du ministère américain de la Justice pour toute activité illicite potentielle. L’échange de crypto est actuellement soumis à un examen réglementaire de différents pays.

Binance s’engage à renforcer son équipe de conseil en matière de conformité et de réglementation.

Comme indiqué précédemment, Binance a récemment renforcé son équipe de conseil en matière de conformité et de réglementation. La bourse a embauché l’ancien sénateur américain Max Baucus en tant que conseiller en politiques et relations gouvernementales et les anciens membres du GAFI Rick McDonell et Josée Nadeau en tant que conseillers en conformité et en réglementation. “Nous développons toujours nos capacités pour faire de Binance et de l’industrie au sens large un endroit sûr pour tous les participants”, a déclaré le PDG Changpeng “CZ” Zhao. Karen Leong, qui est la responsable mondiale des rapports sur le blanchiment d’argent chez Binance depuis 2018, deviendra directrice de la conformité, a déclaré le géant de l’échange de crypto.