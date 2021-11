Binance enquête sur l’arnaque du jeu de crypto-monnaie Squid et publie un avis aux investisseurs | La technologie

Les crypto-monnaies basées sur The Squid Game se sont avérées être une arnaque et tout ce qui s’est passé fait l’objet d’une enquête.

La nouvelle est tombée le 1er novembre, les crypto-monnaies de The Squid Game ont coulé et les créateurs se sont enfuis avec l’argent – il s’agissait en fait d’une arnaque. Surprise pour certains, évidente pour d’autres, le fait est que ce qui s’est passé avec la crypto-monnaie SQUID a suscité de nombreux commentaires et une enquête.

Dans un secteur comme celui-ci où naissent les mèmes crypto-monnaies, il est difficile de savoir si quelque chose n’est pas grave ou cache de mauvaises pratiques, du moins pour ceux qui manquent de connaissances suffisantes.

Maintenant, Binance enquête sur tout ce qui s’est passé et, selon Gizmodo, ils le font « comme un geste de bonne volonté, et ils explorent des options pour soutenir la communauté », mais ils recherchent également les escrocs impliqués.

Un porte-parole de l’entreprise a déclaré à Gizmodo qu’ils « mettaient sur liste noire des adresses pour éviter les retraits de comptes Binance liés à l’arnaque et le déploiement de l’analyse de la blockchain pour identifier les mauvais acteurs « dans ce crime.

Le fait est que SQUID est parti de Binance Smart Chain (BSC), l’écosystème blockchain développé par Binance, et a été renforcé par de nombreux comptes de médias sociaux qui cherchaient une répercussion rapide. Il y avait des avis sur des aspects qui révélaient qu’il n’était pas digne de confiance, mais avant que sa valeur ne baisse les créateurs ont pris près de 3,4 millions de dollars.

Ces événements qui touchent de nombreux investisseurs et qui sont de plus en plus fréquents. C’est pourquoi Binance souhaite prendre des mesures pour ne pas être associé à un domaine où les escroqueries sont courantes.

De même, sur Binance, ils publient également un avis qui correspond à ce que l’OCU a publié il y a quelques mois, les investisseurs cherchant à spéculer « devraient être prudents avec les risques d’investir dans des actifs nouveaux ou non vérifiés, soit en crypto-monnaies, soit en bourse. »