Binance enquête sur le jeton de jeu Squid, le considère comme une arnaque : rapport

L’échange de crypto Binance enquête sur le crash du jeton SQUID et le considère comme une escroquerie classique « tirer le tapis », selon un rapport de Barron.

Binance a gelé et mis sur liste noire les adresses de portefeuille liées aux développeurs du jeton, selon le rapport. Il utilise également des outils d’analyse pour identifier les développeurs. Les développeurs semblent utiliser Tornado Cash pour couvrir leurs traces, a déclaré Binance à Barron’s. Le protocole SQUID de jeu est basé sur Binance Smart Chain. Binance cherche à récupérer les fonds perdus. et prévoit de communiquer ses conclusions aux forces de l’ordre, selon le rapport. « Ces types de projets d’escroquerie sont devenus trop courants dans le [decentralized finance] l’espace », a déclaré Barron’s, citant un porte-parole de Binance. Comme rapporté plus tôt cette semaine par CoinDesk, le prix du jeton SQUID est tombé à presque zéro et ses développeurs ont déclaré qu’ils avaient quitté le projet. pour confirmer les détails du rapport.

