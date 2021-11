Binance enquête sur le jeton SQUID pour le considérer comme une arnaque

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Binance enquête sur le jeton SQUID, basé sur la série télévisée Squid Game. L’échange envisage de mettre sur liste noire les adresses de portefeuille liées aux développeurs de jetons.

***

L’échange de crypto-monnaie Binance enquête sur le blocage du jeton SQUID et le considère comme une arnaque, a confirmé un porte-parole de l’entreprise au support CoinDesk.

Binance explore des options pour aider les victimes qui ont acheté ce jeton basé sur la populaire série Netflix « The Squid Game » (mais sans aucun lien juridique avec celui-ci ni approbation de l’utilisation du nom). Il sera mis sur liste noire avec les adresses affiliées aux développeurs et la mise en œuvre d’une analyse Blockchain pour identifier les mauvais acteurs, a déclaré le porte-parole.

Cet échange a déclaré qu’il fournirait également ses conclusions aux responsables de l’application des lois de la juridiction concernée.

SQUID sur Binance Smart Chain

Le protocole play-to-win SQUID est basé sur Binance Smart Chain (BSC), mais Binance a souligné que BSC est un écosystème open source et que la société ne surveille donc pas les projets construits sur le réseau.

« Ces types de projets frauduleux sont devenus trop courants dans l’espace DeFi, car les investisseurs spéculatifs en cryptographie à la recherche de la prochaine » opportunité lunaire « se précipitent pour investir dans des projets sans faire preuve de diligence raisonnable », a déclaré le porte-parole.

Le prix augmente

QuotidienBitcoin Il a déclaré que le prix du jeton SQUID est passé le 1er novembre d’un prix de plus de 2 500 USD à zéro et que ses développeurs ont abandonné le projet. Le premier rapport de Barron sur l’enquête. Les développeurs du jeton semblent utiliser Tornado Cash pour couvrir leurs traces, a déclaré Binance à Barron.

Paradoxalement, parallèlement à cette nouvelle, le jeton SQUID a commencé à monter en flèche aujourd’hui. Comme on peut le voir sur CoinMarketCap, le jeton a commencé à augmenter à minuit et maintenant, à 8h15, heure de New York, son prix est 289 % plus élevé qu’hier à la même heure. Le volume des transactions a également grimpé en flèche, 94 millions de dollars en SQUID sont passés des mains au cours des dernières 24 heures. Cependant, attention, la nouvelle n’est pas pour enthousiasmer les investisseurs : Le prix actuel est encore bas : il est de 0,07 $ US, comme on le voit très loin des prix qu’il avait atteint en début de semaine.

Sources : Coindesk, Coinmarketcap, archives

Version de QuotidienBitcoin

Image Unsplash modifiée