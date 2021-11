Binance enregistre une quatrième entité en Irlande : rapport

Binance a enregistré une quatrième entité légale en Irlande, selon un rapport de l’Irish Independent.

Après des années d’opérations décentralisées, Binance est sur le point de s’installer dans un siège social mondial pour atténuer les problèmes de conformité. Changpeng « CZ » Zhao, fondateur et PDG du plus grand échange de crypto au monde, a déclaré le 19 novembre que Binance avait choisi un emplacement pour son siège social. Binance a créé trois sociétés en Irlande en septembre : Binance (APAC) Holdings, Binance (Services ) Holdings et Binance Technologies. La nouvelle entité s’appelle Binance Exchange (Ie). En octobre, Zhao a confirmé que Binance envisageait l’Irlande pour son siège mondial à .. Mais en novembre, Zhao a également révélé ses plans pour des bureaux en France, selon une interview avec le journal français Les Echos. « La France serait un choix naturel pour un siège social régional, et peut-être même mondial », a taquiné Zhao lors de l’interview. Binance a été soumise à la pression réglementaire des autorités du monde entier, comme le Japon, le Royaume-Uni et même les crypto-amicales. Singapour. L’Irlande a été un lieu de prédilection pour les bureaux européens parmi les grandes entreprises technologiques américaines, notamment Apple et Google, en partie grâce à la faiblesse des impôts. Cependant, Dublin augmentera les impôts des grandes entreprises multinationales de 12,5 % à 15 %, a décidé le gouvernement en octobre.

