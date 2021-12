Binance et Animoca créent un fonds de 200 millions de dollars pour les jeux Blockchain

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Le fonds créé par Binance et Animoca investira dans des projets de jeux basés sur Binance Smart Chain.

Les sociétés Binance et Animoca Brands ont lancé un fonds de 200 millions de dollars pour investir dans des projets de jeux Blockchain construits sur Binance Smart Chain (BSC), ont déclaré les sociétés dans un communiqué aujourd’hui.

Binance investira via son fonds de croissance de 1 milliard de dollars pour BSC. Les deux sociétés contribueront chacune jusqu’à 100 millions de dollars US pour investir dans des projets à un stade précoce, selon le communiqué.

Animoca Brands est un investisseur dans des jetons non fongibles et des projets de métaverse ; détient une participation majoritaire dans le jeu métaverse The Sandbox et a investi dans Axie Infinity, ainsi que dans la plateforme de trading NFT OpenSea. Il était évalué à 2,2 milliards de dollars après une ronde de 65 millions de dollars en octobre.

« Les jeux sont l’un des piliers solides du Web 2.0 et touchent des milliards d’utilisateurs. Son cas d’utilisation à grande échelle dans la vie réelle en fait l’un des domaines d’intérêt central pour l’adoption massive de la cryptographie afin d’intégrer les consommateurs de détail dans le monde du Web 3.0 », a déclaré Gwendolyn Regina, directrice des investissements chez Binance Smart Chain.

«Avec cette coentreprise, les projets basés sur BSC auront l’opportunité d’acquérir des connaissances et de l’expérience auprès de grands géants du jeu comme Animoca Brands, ainsi que des opportunités de collaboration avec des experts Blockchain de la communauté BSC. Nous sommes impatients de travailler aux côtés des projets GameFi pour créer des blockchains évolutives de nouvelle génération et intégrer le prochain milliard de nouveaux utilisateurs en crypto », a-t-il ajouté.

Chaîne intelligente Binance

Début octobre, Binance a annoncé qu’elle prévoyait d’investir 1 milliard de dollars pour accélérer le développement de son projet Binance Smart Chain, BSC, l’alternative de la bourse à Ethereum, où les développeurs peuvent créer des applications. Selon les informations, la mise à jour du BSC incluait deux mécanismes qui auraient un impact sur le réseau : la combustion du taux fixe actuellement distribué aux validateurs et un taux de combustion gérable. Les partisans de la proposition prétendent également qu’elle pourrait rendre le BSC plus décentralisé.

Sources : Communiqué de presse et Coindesk