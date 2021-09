Binance et APENFT vont co-organiser l’événement ApeAvatar Charity Mystery Box le 6 septembre ⋆ Crypto new media

Binance et APENFT co-organisent l’événement de boîte mystère de charité «ApeAvatar» le 6 septembre. Centré sur la charité, l’événement de 60 jours intègre des avatars de célébrités NFT et des boîtes mystères de jouets de créateurs pour libérer un plus grand potentiel pour l’écosystème NFT. Cela marque une autre collaboration entre les deux après la vente aux enchères NFT «Genesis» en juin.

Il est entendu que l’événement « ApeAvatar » comprend deux sections principales : la revendication d’avatar de charité et la vente de boîtes mystère sélectionnées.

APENFT créera des avatars NFT de style cyberpunk bien conçus de 50 personnes influentes dans le monde, dont Justin Sun (fondateur de TRON) et Changpeng Zhao (fondateur et PDG de Binance) à revendiquer. Pour chacun des avatars revendiqués, APENFT fera un don de 5 000 $ à des organisations philanthropiques internationales telles que One Tree Planted et Koala Clancy Foundation pour soutenir leurs projets de plantation d’arbres.

En plus de la nouvelle activité « célébrité + charité », une série sélectionnée de boîtes mystère dans un style similaire aux avatars de célébrités sera également lancée lors de l’événement. Cette série présente la Joconde classique et David de Michel-Ange, chaque image étant composée de trois parties indépendantes – corps, vêtements et couleurs – pour doter les NFT d’un caractère unique.

Plus tôt en juin, APENFT s’est associé à Binance et TRON et a organisé la première vente aux enchères sur Binance NFT, intitulée « Genesis ». Lors de la vente aux enchères exclusive, la version NFT de «Three Self-Portraits» d’Andy Warhol, un artiste pop domestique, a été vendue pour la somme spectaculaire de 2,8 millions de dollars. Un total de 100 œuvres d’art NFT des trois séries dérivées de « Trois autoportraits » ont également été épuisées sur Binance NFT. La vente aux enchères s’est terminée avec un succès record sur tous les fronts, y compris la qualité et la quantité des articles mis aux enchères et les transactions conclues.

APENFT et Binance travaillent à nouveau ensemble pour lancer cet événement ApeAvatar, en s’appuyant sur l’influence des KOL sur les réseaux sociaux pour les enchères caritatives et en s’appuyant sur la technologie blockchain et NFT pour renforcer le soutien aux activités philanthropiques. Cet événement présente le potentiel du NFT, ainsi que l’engagement de l’APENFT et de Binance dans le domaine du NFT.

APENFT est soutenu par la technologie sous-jacente des blockchains de premier ordre Ethereum et TRON avec le soutien du plus grand système de stockage distribué au monde BitTorrent pour remplir la mission d’enregistrer des œuvres d’art de classe mondiale en tant que NFT sur la blockchain. La fondation possède une collection d’œuvres d’artistes célèbres tels que Pablo Picasso et les artistes crypto Beeple et Pak, d’une valeur totale de plus de 30 millions de dollars.

Incarnant la combinaison « art + technologie », ApeAvatar guide les gens à co-construire le métaverse et à créer une nouvelle ère de numérisation, au cours de laquelle APENFT et Binance NFT serviront de passerelle pour cette grande migration tout en remplissant leurs propres missions.

