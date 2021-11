des échanges

Binance et Coinbase demandent une licence à Singapour, le nombre total de candidats a diminué de moitié par rapport à l’année dernière

AnTy12 novembre 2021

Les unités de Binance et de Coinbase à Singapour font partie des 70 candidats à une licence pour fournir des services de crypto-monnaie dans le pays.

Selon le site Web de l’Autorité monétaire de la banque centrale de Singapour (MAS), le nombre d’entreprises opérant avec une exemption pendant le traitement de leur demande a maintenant diminué par rapport à 170 l’année dernière qui a demandé un permis.

Les données antérieures du MAS ont montré que 30 entreprises parmi les 170 candidats avaient abandonné le processus, mais elles n’ont fourni aucune raison pour la même chose. Alors que trois d’entre eux ont été approuvés, deux ont été rejetés, ce qui signifie que 135 étaient en lice.

« Nous n’avons pas besoin de 160 d’entre eux pour s’installer ici. La moitié d’entre eux peuvent le faire, mais avec des normes très élevées. C’est, je pense, un meilleur résultat », a déclaré le directeur du MAS, Ravi Menon, dans une interview le mois dernier.

Plus tôt cette semaine, le régulateur financier de Singapour a également mis en garde contre les risques potentiels d’investir dans la crypto pour les investisseurs de détail en raison de « fortes fluctuations spéculatives », qui peuvent entraîner des « pertes importantes ».

Lors d’une allocution au Singapore Fintech Festival, Menon a également déclaré que la banque centrale « désapprouve » la cryptographie en tant qu’actif d’investissement pour les investisseurs de détail, car leurs prix « ne sont ancrés sur aucun fondement économique ».

Pendant ce temps, selon les données publiées jeudi par le plus grand prêteur d’Asie du Sud-Est, DBS Group Holdings Ltd, le volume d’affaires local reprend.

DBS Digital Exchange, la plate-forme de la banque pour la négociation d’actifs numériques, a commencé ses opérations 24 heures sur 24 en août. Au cours de ces deux mois depuis, la banque a enregistré des volumes de transactions qui ont dépassé de 40 % celui des huit premiers mois. Au mois dernier, 600 millions de dollars singapouriens d’actifs numériques étaient détenus, a-t-il déclaré.

L’unité de courtage de DBS, ainsi que FOMO Pay basée à Singapour et la société australienne Independent Reserve sont les trois seuls bénéficiaires de licences MAS à ce jour.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.