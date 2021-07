Binance et FTX ont réduit l’effet de levier à seulement 20x contre plus de 100x

L’effet de levier moyen utilisé sur FTX est d’environ 2x, a déclaré le PDG Sam Bankman-Fried, tandis que CZ a déclaré que cette décision était dans l’intérêt de la protection des consommateurs.

«Aujourd’hui, nous supprimons l’effet de levier élevé de FTX. Le plus grand autorisé sera 20x », contre 101x, a annoncé Sam Bankman-Fried, PDG et fondateur de la plate-forme de dérivés de crypto-monnaie FTX au cours du week-end. Ceteris Paribus a commenté,

« C’est évident étant donné que les utilisateurs de FTX ne semblent pas être des ultra-dégénés et les place en meilleure position avec les régulateurs. Selon l’OMI, l’argument concernant un effet de levier élevé n’est même pas vrai ou faux, les régulateurs ne le permettront pas à long terme. autant le diriger vers l’avant.

Pas plus tard que la semaine dernière, FTX avait annoncé avoir levé 900 millions de dollars, avec une valorisation de 18 milliards de dollars, auprès de nombreux grands noms, dont Coinbase ventures et à qui l’achat de géants financiers comme Goldman Sachs ou CME n’est « pas hors de question » non plus.

La décision de réduire l’effet de levier est intervenue alors que le marché de la cryptographie connaît un fort rebond par rapport aux creux.

Binance, qui a renoncé à son investissement dans FTX, a également rejoint le groupe. Le PDG Changpeng Zhao a déclaré sur Twitter qu’ils avaient déjà commencé à limiter les nouveaux utilisateurs à un effet de levier maximum de 20x il y a une semaine. Auparavant, il offrait un effet de levier maximal de 125 fois.

« Dans l’intérêt de la protection des consommateurs, nous appliquerons progressivement cela aux utilisateurs existants au cours des prochaines semaines. »

Pendant ce temps, plusieurs fonds spéculatifs ont limité leurs transactions sur Binance au milieu d’une répression réglementaire croissante, a rapporté le Financial Times.

Un système de marge efficace

“Après de nombreux allers-retours, nous allons être ceux qui feront le premier pas ici: un pas dans la direction que l’industrie se dirige et se dirige depuis un certain temps”, a déclaré Bankman-Fried en expliquant dans un de ses célèbres fils Twitter.

Alors que certains ne sont pas satisfaits de cette réduction, d’autant plus que le marché semble revenir en mode haussier, d’autres ont salué cette décision, notant qu’un effet de levier extrêmement élevé ne s’avère pas positif à long terme. Sans oublier que la crypto est intrinsèquement très volatile et voit régulièrement de gros mouvements.

« Une excellente décision », a déclaré Austerity Sucks, ajoutant qu’au-dessus de 20 fois, il ne s’agit « que de marketing, et est associé à l’ombre maintenant (« groupe 100 x »). nui au commerce de détail.

Dans le fil Twitter, Bankman-Fried a en outre partagé son raisonnement derrière le même, notant que leur système de produits et de marges “a tendance à attirer des utilisateurs sophistiqués”, et la liquidation des commandes normales FTX se produit sans aucune perte supplémentaire.

Il a en outre partagé que, tout comme pour tous les autres échanges, sur FTX également, les liquidations représentent “une infime fraction” (moins de 1%) du volume et des positions. Et tandis que “de nombreux utilisateurs ont exprimé qu’ils aiment avoir l’option, très peu l’utilisent”, a ajouté Bankman-Fried.

Selon lui, l’effet de levier moyen utilisé sur FTX est d’environ 2x, et un effet de levier élevé n’est pas un élément essentiel de l’écosystème crypto.

« Un système de marge efficace fait partie intégrante d’un système économique efficace », a déclaré Bankman-Fried.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.