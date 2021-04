Binance et FTX répertorient les jetons d’actions Coinbase avant les débuts de l’échange au Nasdaq

Les principales bourses mondiales de crypto-monnaie, notamment Binance et FTX, ont annoncé la cotation du jeton d’actions de Coinbase avant sa cotation directe sur le Nasdaq.

Selon une annonce de mercredi, Binance listera aujourd’hui le jeton d’actions de Coinbase (COIN), permettant à ses utilisateurs de négocier des actions fractionnaires de Coinbase sur le site Web de Binance.

Le nouveau jeton d’actions sera négocié contre Binance USD (BUSD), la monnaie stable de Binance, qui est indexée sur le dollar américain et émise par Paxos Trust Company.

Binance a déclaré que les jetons d’actions Coinbase sont des jetons numériques sans commission entièrement adossés à un portefeuille de dépositaire de titres sous-jacents représentant les jetons. La bourse a déclaré que les détenteurs de jetons d’actions étaient admissibles à des rendements économiques sur les actions sous-jacentes, y compris les dividendes potentiels.

Le trading de jetons d’actions sur Binance suivra les heures d’échange traditionnelles et n’est pas disponible pour les résidents de Chine continentale, de Turquie et d’autres juridictions restreintes. Cette décision intervient peu de temps après que Binance ait répertorié un jeton d’actions échangeables pour Tesla plus tôt ce mois-ci.

FTX, une importante plate-forme de négociation de dérivés cryptographiques, a publié aujourd’hui une annonce similaire indiquant que la plate-forme a déjà répertorié le jeton COIN. «COIN est un contrat pré-IPO. Il suit la capitalisation boursière de Coinbase divisée par 261300000. Les soldes CBSE seront convertis en un montant équivalent de jetons d’actions fractionnaires Coinbase à la fin de la première journée de négociation publique de Coinbase », a déclaré FTX sur sa page de marché COIN / USD.

“Dans le cas où Coinbase ne serait pas coté publiquement avant le 1er juin 2022, les soldes COIN expireront à 30,62 dollars, conformément à une valorisation de 8 milliards de dollars”, a noté FTX. Au moment de la rédaction de cet article, le prix du jeton COIN oscille autour de 580 $ sur FTX.

Tableau des prix COIN. Source: FTX

Coinbase a annoncé qu’il prévoyait d’introduire des actions ordinaires de classe A à la négociation sur le Nasdaq Global Select Market mercredi.

Dans un article de blog mercredi, le co-fondateur et PDG de Coinbase, Brian Armstrong, a déclaré que la cotation de la bourse faisait partie de la mission de l’entreprise d’accroître la liberté économique: