Binance et Huobi empêchent les utilisateurs de créer de nouveaux comptes en Chine alors que l’interdiction de la crypto se profile : rapport

Les opérateurs d’échange d’actifs numériques Binance et Huobi bloqueraient l’enregistrement de nouveaux utilisateurs en réponse aux dernières mesures de la Chine contre l’espace crypto.

Bloomberg rapporte que Binance et Huobi acceptent toujours les nouvelles inscriptions de Hong Kong, mais n’autorisent plus les nouvelles inscriptions pour les commerçants ayant des numéros de téléphone mobile basés en Chine continentale.

Le 24 septembre, la Chine a interdit toutes les activités commerciales liées à l’industrie de la cryptographie, y compris le commerce d’actifs numériques tels que Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) et Tether (USDT).

Binance n’a pas commenté l’arrêt de l’enregistrement des utilisateurs chinois, mais un porte-parole a déclaré que la société n’avait pas d’opération d’échange en Chine et bloquait les adresses IP chinoises.

« Binance prend ses obligations de conformité très au sérieux et s’engage à suivre les exigences des régulateurs locaux partout où nous opérons. »

Pendant ce temps, Huobi a déclaré avoir cessé d’enregistrer des comptes pour les nouveaux utilisateurs en Chine à compter du 24 septembre afin de se conformer aux lois et réglementations du pays. Il met également fin à son service aux utilisateurs actuels.

« Huobi Global retirera progressivement les comptes d’utilisateurs existants en Chine continentale d’ici minuit (UTC+8) le 31 décembre 2021, et assurera la sécurité des actifs des utilisateurs. Nous informerons les utilisateurs des dispositions et des détails spécifiques par le biais d’annonces officielles, d’e-mails, de SMS, etc.

Alors que Huobi s’efforce de mettre fin à ses services pour les utilisateurs chinois, Whale Alert a détecté un certain nombre de transferts importants de la bourse. Selon le tracker blockchain, des entités inconnues ont déplacé un total de 600 000 Ethereum (ETH) d’une valeur de 1,7 milliard de dollars vers des portefeuilles d’origine inconnue dans le cadre de six transactions différentes.

