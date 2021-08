Binance et pression des régulateurs ouvrent un nouveau chapitre en Malaisie

in

Le plus grand des échanges de crypto-monnaie au monde et des produits connexes, Binance continue de subir la pression des régulateurs. Maintenant, le cas de la Malaisie génère un nouvel épisode dans lequel les autorités de cette nation ordonnent à la plateforme de cesser ses activités. Dans le même temps, il a reçu l’ordre d’arrêter toute publicité connexe dans le pays.

Dans un communiqué, la Commission des valeurs mobilières de ce pays asiatique a exigé que l’accès de la bourse aux groupes Telegram “doit être restreint”. Ce dernier, dans le cas des citoyens malais. Avec cela, un chapitre qui a commencé avec la récente mise en garde des autorités contre la plateforme semble se fermer. Il rejoint une série de pressions à travers le monde contre cette firme dédiée au commerce des monnaies numériques.

Le principal axe de pression contre Binance se concentre sur le fait que la plateforme d’échange propose des opérations de trading de différents produits sans licence. A cet égard, les dirigeants de la firme, emmenés par son PDG Changpeng Zhao, réitèrent leur volonté de rattraper les autorités. Cependant, cela ne semble pas faire une brèche dans la pression croissante qu’ils reçoivent des différents régulateurs sur tous les continents.

Quelles mesures Binance prend-elle pour échapper à la pression réglementaire ?

Récemment, le PDG susmentionné de la société d’échange de crypto a offert une conférence de presse aux médias. Dans ce document, il a exprimé que Binance a toute volonté de coopérer et a l’intention de s’adapter aux exigences de la pression. Pour ce faire, ils deviendront une entreprise institutionnelle, régularisée par les autorités nationales des pays où elle opère.

Plus tôt, dans une lettre publique, CZ s’est adressé aux régulateurs de tous les pays avec des termes conciliants similaires. Pourtant, la pression ne semble pas diminuer contre la plus grande des bourses mondiales. Selon les partisans des crypto-monnaies, il s’agit d’une attaque coordonnée visant à diminuer l’importance du Bitcoin et d’autres devises.

En d’autres termes, la détermination des autorités à faire pression sans rechercher la conciliation serait un signe de peur. Les autorités soupçonnent que les crypto-monnaies pourraient donner aux citoyens le pouvoir de développer leurs finances sans dépendre de l’État et de la banque centralisée. En ce sens, attaquer Binance pourrait se traduire par une attaque contre l’un des piliers du commerce mondial des crypto-monnaies.

Pendant ce temps, les autorités affirment que ce sont des mesures pour “protéger” les gens contre les investissements à haut risque non réglementés. Quoi qu’il en soit, le fait est clair que Binance fait face à une pression sans précédent et prend des mesures calculées pour essayer de calmer les choses.

Les mesures conciliantes de Binance pour éliminer les futures options et produits dérivés en Italie, en Allemagne et aux Pays-Bas, visent à réduire le niveau de pression des autorités. Source : Binance

Quelques actions menées en Europe

Quant aux autorités malaisiennes, elles étaient claires dans la publication précitée. “Le SC a annoncé aujourd’hui des mesures d’exécution contre Binance pour avoir exploité illégalement une plate-forme d’échange d’actifs numériques.” Concernant l’Europe, la plateforme a pris une autre série de mesures pour calmer certains des régulateurs qui ont fait pression ces derniers jours.

Ainsi, la firme a annoncé la liquidation d’options dans certains pays européens comme l’Allemagne, les Pays-Bas et l’Italie. Ainsi, les investisseurs de ces pays n’auront pas la possibilité d’ouvrir des opérations à terme et dérivés sur la plateforme.

Dans la brève déclaration, l’entreprise assure que la mesure prend effet immédiatement. De même, il notifie que les utilisateurs de ces pays disposent d’un délai de 90 jours pour clôturer leurs opérations dans ces options.

Binance et les régulateurs ont un long chemin à parcourir, et en attendant, la pression semble être la norme de ces derniers. D’autres échanges majeurs sont prompts à agir avant que les autorités ne les remarquent.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport