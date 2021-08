Binance étant donné le “OK” pour surveiller l’activité des pirates informatiques de la Haute Cour de Londres ⋆ Crypto new media

Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde en volume de transactions quotidiennes, a été ordonnée par le plus haut tribunal de Londres de suivre les pirates et de mettre un terme à l’activité de leur compte.

De Londres à Binance : gardez un œil ouvert !

La commande est intervenue après qu’un des clients de Binance a affirmé avoir été victime d’une cyberattaque qui a vu plus de 2 millions de dollars disparaître de son portefeuille numérique. La Haute Cour de Londres a depuis autorisé Binance à prendre les mesures nécessaires pour identifier les pirates en question, suivre leurs mouvements et finalement geler leurs fonds afin qu’ils puissent être rendus à la victime.

Un porte-parole de l’entreprise a expliqué dans un communiqué :

Nous pouvons confirmer que nous aidons Fetch.ai dans la récupération d’avoirs. Binance gèle régulièrement les comptes identifiés comme ayant une activité suspecte conformément à nos politiques de sécurité et à notre engagement à garantir que les utilisateurs sont protégés lorsqu’ils utilisent notre plateforme.

La menace d’une activité cryptographique malveillante semble augmenter compte tenu de la récente attaque contre le réseau Poly, qui héberge des chaînes de blocs telles que Polygon, Binance et Ethereum. Le réseau Poly a récemment été compromis et a perdu plus de 610 millions de dollars de fonds numériques. Au cours d’une session de questions-réponses concernant l’incident, une personne prétendant être le pirate informatique est apparue et a déclaré qu’elle s’était engagée dans la manœuvre “pour le plaisir”.

L’histoire a quelque chose d’une fin heureuse. Le pirate informatique a ensuite rendu plus de la moitié des fonds, affirmant qu’obtenir de l’argent n’avait jamais été leur objectif et qu’il avait toujours eu l’intention de rendre les fonds, mais que profiter des bogues du système de Poly était tout simplement trop tentant. Le pirate informatique a depuis été récompensé de 500 000 $ pour avoir montré à l’équipe Poly ce qu’elle devait corriger.

Au moment d’écrire ces lignes, il n’est pas clair si le piratage de Poly est en quelque sorte lié aux 2,6 millions de dollars perdus par le client de Binance. Néanmoins, le système judiciaire londonien ne prend aucun risque. Dans une interview, Syedur Rahman, associé d’un cabinet d’avocats spécialisé dans les affaires de cryptographie, a déclaré :

Nous devons dissiper le mythe selon lequel les actifs cryptographiques sont anonymes. La réalité est qu’avec les bonnes règles et applications, ils peuvent être suivis, tracés et récupérés.

Une relation compliquée…

Binance a fait l’objet d’un examen réglementaire intense de la part de plusieurs gouvernements à travers le monde, bien qu’il semble attirer beaucoup plus d’attention au Royaume-Uni, qui a récemment interdit à une division de la bourse connue sous le nom de Binance Limited Markets d’opérer à l’intérieur de ses frontières. Il a été décidé que le produit dérivé ne respectait pas les lois anti-blanchiment d’argent et autres réglementations en vigueur pour protéger les clients.

Peu de temps après, Binance Limited a retiré une demande en attente des bureaux des superviseurs financiers de Londres tout en annonçant qu’elle s’était engagée à se corriger afin de pouvoir rester en conformité avec toutes les réglementations monétaires actuelles du pays.

Tags : Binance, hackers, londres